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南韓軍工再下一城 印度以83.7億獲K9自走砲改造權

2025/04/04 16:29

韓國韓華公司與印度拉森與特布羅公司（L&T）於3日簽署了一份新為印度陸軍額外供應100門K9自走砲的零件的合約，價值2.53億美元（約新台幣83.7億），預計將由L&T在印度組裝完成。（取自韓華官網）韓國韓華公司與印度拉森與特布羅公司（L&T）於3日簽署了一份新為印度陸軍額外供應100門K9自走砲的零件的合約，價值2.53億美元（約新台幣83.7億），預計將由L&T在印度組裝完成。（取自韓華官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕韓國韓華公司與印度拉森與特布羅公司（L&T）於3日簽署了一份為印度陸軍額外供應100門K9自走砲零件的合約，價值2.53億美元（約新台幣83.7億），預計將由L&T在印度組裝完成。

軍聞網站「Army Recognition」報導，新合約將使印度陸軍K9自走砲總數增加到200門，合約內容包括提高國內製造比例，將國產化程度從第一批的50%以上提高到第二批的60%。這項計畫將在三星Techwin與L&T於2012年達成的技術轉移協議框架下，透過擴大與印度國防工業合作夥伴的合作來實現。協議允許印度使用如火控（FCS）、通訊、防護和環境控制等國產子系統進行生產。

該合約是去年12月時，印度政府與L&T公司簽約，以價值近8.5億美元（約新臺幣280億元），增購100輛K9「金剛杵」（Vajra）自走砲，藉此提升武裝部隊的現代化與地面戰力，同時強化該國的國防自主能量會，會在L&T公司位於古吉拉特邦哈齊拉鎮的工廠，產製這批裝備。

報導指出，印度K9 Vajra-T是韓國K9 Thunder的印度版本，印度於2017年4月簽署100門初步採購合約和價值3.1億美元的生產協議。前10輛由韓國製造，其餘90輛由L&T在印度組裝。

報導進一步說，K9 Vajra-T在2015年的實地試驗中表現優於俄羅斯的2S19 Msta-S，因而被印度國防部選中。這些試驗包括廣泛的沙漠和高海拔測試、使用印度彈藥發射587發砲彈以及超過1000公里的機動性測試。

K9 Vajra-T配備一門155公厘主砲，能夠發射高爆彈、煙霧彈和導引彈藥，使用增程彈藥時射程可達50公里。此系統可達到15秒內三發的點射速度，最大射速為三分鐘內每分鐘六至八發。為印度服役而進行的其他修改包括沙漠和高海拔性能增強、南非輔助動力裝置 （APU） 的整合以及支援多發同時撞擊 （MRSI） 能力的數位火控系統。砲手的瞄準器可實現直接射擊，類似主戰坦克。

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