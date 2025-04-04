中東防空再升級 美國將助科威特升級愛國者二型GEM飛彈

DSCA公告顯示，科威特將斥資4億美元（約132億新台幣），委託美國雷神公司（RTX）升級愛國者二型防空飛彈，以及相關設備的重新認證。圖為美軍射擊愛國者二型。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕伊朗近年逐漸增強在中東的武裝勢力，包括各式飛彈、無人機，使得該地區的防空系統迫切需要「再升級」。最新的一筆美國軍售審核顯示，科威特將斥資4億美元（約132億新台幣），委託美國雷神公司（RTX）升級愛國者二型防空飛彈，以及相關設備的重新認證。

根據美國國防安全合作局（DSCA）3日的最新公告，美國國務院已批准科威特以4億美元的價格，委託美國雷神公司為其軍隊的「愛國者二型」（PAC-2，MIM-104C）防空飛彈，升級並重新認證為愛國者「導引增強型飛彈」（GEM）及「戰術導引增強型飛彈」（Guidance Enhanced Missiles-Tactical，GEM-T）；此外，亦包括相關的設備維修、支援測試、後勤零件及人員訓練等。

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DSCA表示，執行此軍售案的雷神公司將需指派5-8名美國政府或承包商代表，在15至20年內，定期前往科威特，協助其進行設備維護與運作支援。而該軍售案將提升科威特應對當前與未來威脅的能力，並幫助其維持更高的作戰準備狀態，同時不會改變該地區的軍事平衡。

愛國者的導引增強型飛彈最初型號稱為GEM（MIM-104D），主要升級包括動力裝置、引信與半主動C波段前置接收器，從而增強飛彈射程、射高及導引精度，能攔截射程達600公里的戰術彈道飛彈。後續，GEM又再升級為GEM-T（MIM-104E），加裝了Ka波段主動雷達導引頭，並結合原有C波段導引形成雙模系統，這使得飛彈在精度與可靠性上獲得顯著提升。

隨著伊朗持續增強飛彈與無人機技術，擴大軍事影響力及戰略威懾力，中東地區內的各國也正加速強化其防空系統，以應對潛在威脅；美國在中東的盟國則藉此深化兩國軍事合作，確保區域安全與戰略穩定。

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