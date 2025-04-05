呂坤修上將視導269旅戰備部隊 要求官兵時時保持高度警覺

中國對台軍演期間，陸軍各作戰區的地面防衛作戰也在進行，陸軍各部隊採取立即備戰操演模式出動應變，包括陸射型劍二飛彈車（如圖）丶復仇者飛彈車以及雷霆二千多管火箭車丶各型重砲，全都進入戰術位置嚴密監控敵情動態，展現臨戰應變能力。（圖：取自陸軍司令部臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台軍演「海峽雷霆2025A」已經結束，但每日仍有多批次共機丶軍艦侵擾我國海空域，軍演期間甚至以遠程火箭模擬攻擊我天然氣接收站等國家關鍵基礎設施，國土防衛作戰面相當大的考驗。陸軍司令呂坤修上將昨日前往269旅視導戰備部隊實況，嘉勉官兵日前應對中共軍演執行立即備戰操演，以及連假期間戮力戰備的辛勞。

呂坤修上將表示，面對敵情威脅日益嚴峻之際，勗勉全體官兵應時時保持高度警覺，堅守戰備崗位，持恆戰備訓練，以強化整體防衛作戰效能。

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中國對台軍演期間，海空軍為第一線應變部隊，但其實陸軍各作戰區的地面防衛作戰也在進行，陸軍各部隊採取立即備戰操演模式出動應變，包括陸射型劍二飛彈車丶復仇者飛彈車以及雷霆二千多管火箭車丶各型重砲，全都進入戰術位置嚴密監控敵情動態，展現臨戰應變能力。

陸軍司令呂坤修上將前往269旅視導戰備部隊實況，嘉勉官兵日前應對中共軍演執行立即備戰操演，以及連假期間戮力戰備的辛勞。（圖：取自青年日報）

昨天在視導269旅戰備部隊實況時，呂司令表示，「因為有戰備留值官兵的犧牲與付出，全心守護國家安全，國人才能安心過節。」另強調，軍人應堅定愛國信念，善盡保國衛民職責，戮力戰訓本務，以實際行動展現維護國家安全的決心。

呂坤修特別叮囑幹部務必妥善各項官兵生活照顧及人力成長作為，以凝聚單位向心，維繫部隊穩定，使官兵專注執行戰訓任務，堅實部隊整體戰力。

國軍復仇者飛彈車部署於戰術位置。（圖：取自青年日報）

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