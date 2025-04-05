日本陸將出版《戰術的本質》 簡單易懂 人人都能「指點江山」!

曾任陸上自衛隊陸將補（少將）的木元寛明出版《戰術的本質》，用最淺顯易懂的方式，告訴讀者身為指揮官的你，應該如何思考與評估戰況，如何投入作戰。（燎原出版提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「台灣有事，日本有事」近年逐漸深植日本人心，曾任陸上自衛隊陸將補（少將）的木元寛明撰寫《戰術的本質》，由淺而深，開始學習掌握所有最必要的戰術知識，不僅教你如何贏得戰爭，更教你如何思考戰爭。「戰術教育的起點即是終點」，木元寛明決定從頭做起，從戰術的基礎開始寫出一本滿足一般人都可以學習戰術知識的好書。

木元寛明研讀美國陸軍作戰準則，用最淺顯易懂的方式，告訴讀者身為指揮官的你，應該如何思考與評估戰況，如何投入作戰，並以實例作為佐證及全彩講解素材，讓人一目了然。熟讀兵法而不用再背誦古文，製作精美的彩色圖解與地圖，讓讀者不用在茫茫長文中找尋重點而迷失學習的樂趣。

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木元寬明以生動的案例，帶你深入了解古今中外經典戰役，分析其中的戰術精髓。（燎原出版提供）

木元寬明以生動的案例，帶你深入了解從古至今的經典戰役，分析其中的戰術精髓。運用本書由淺至深的學習歷程，結合作者豐富的指揮經驗，想定一旦台海發生戰爭，將會是怎麼樣的狀況，提供最實用的戰術指導。將戰術與作戰藝術視為密不可分的概念一併理解，藉此掌握現代廣泛、多元、複雜的軍事行動。

木元寬明以生動案例，帶你深入了解古今中外經典戰役，分析戰術精髓。（燎原出版提供）

《戰術的本質》是由燎原出版發行，不同於傳統的軍事書籍，《戰術的本質》更注重戰術的邏輯和科學性，讓讀者更容易理解和掌握，是一本提醒讀者關注何謂「戰術的本質」的重要作品。如同兵法名著《孫子》受到眾多商業人士喜愛一般，了解實際的戰術，也能連結到商業世界的勝利。這本書是為所有對戰術、戰略、決策和領導力有興趣的人所寫。無論你是軍事愛好者、商場領袖，還是對策略思考有興趣，都能提供你全新的視角。

木元寬明以生動案例，帶你深入了解古今中外經典戰役，分析戰術精髓。（燎原出版提供）

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