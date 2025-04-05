獨家》共機「撈過界」攔截美情偵機 巴士海峽上空掀爭議

美軍外包民間情偵機被共機驅趕。（圖由Taiwan ADIZ粉絲專頁提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕本月3日下午6時53分，一架美國陸軍外包民用情偵機（註冊號N799JR，機型Bombardier Global 6500）在飛經巴士海峽執行電子偵察任務時，遭到中國軍機攔截，還宣稱是「中國毗連區上空」。

根據軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，現場廣播抄件，共軍宣稱該美機位於北緯21度38分、東經121度19分時，已進入「中國毗連區上空」，要求表明意圖。此舉不僅誇張，更顯露中國試圖將勢力範圍擴張至台灣巴士海峽南側的野心，引發國際關注。

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巴士海峽位於台灣與菲律賓之間，是國際公認的公海空域，各國軍機依國際法享有自由飛越權。然而，中國此次聲稱該區域為其「毗連區」，明顯逾越國際法框架。毗連區僅限沿海國在其領海外24浬範圍內行使有限管轄權，且不得干涉航空器飛越自由。共軍此舉無疑是「撈過界」，試圖以軍事動作單方面擴張控制範圍，將台灣南部空域納入其勢力版圖。

據了解，該美情偵機當時正執行例行任務，蒐集區域內電磁訊號情報，未進入任何國家領空。共機的攔截行為，不僅威脅飛行安全，更挑戰國際空域秩序。專家指出，中國近年頻繁在台灣周邊海空域活動，試圖製造「新常態」，此番在巴士海峽的誇張言行，正是其霸權心態的又一例證。

中國無視國際法，硬將公海空域劃為己有，凸顯其對區域和平的威脅。國際社會應正視此類行徑，捍衛自由航行與飛越權利。

美國陸軍外包民用情偵機飛經巴士海峽執行電子偵察任務時，遭到中共軍機攔截。宣稱是「中國毗連區上空」。（「Taiwan adiz」提供）

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