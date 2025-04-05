【影】中國對台軍演武嚇+文攻 東部戰區影片動畫連發意圖鬆懈我心防

〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台軍演「海峽雷霆2025A」已經結束，軍方人士今天指出，共軍東部戰區「融媒體中心」配合軍演，連日來發出多篇影片及動畫，刻意操作文攻武嚇，並包裝和挾帶著大量的宣傳伎倆，意圖合理化其軍演的正當性，鬆懈國人警覺和心防，呼籲國人要有清楚的認知，為自己拉上最安全的防線。

中國對台軍演「海峽雷霆2025A」已經結束，軍方人士今天指出，共軍東部戰區「融媒體中心」配合軍演，連日來發出多篇影片及動畫，刻意操作文攻武嚇。（圖：國防部提供）

解放軍東部戰區在本月1日宣布在台灣周邊舉行聯合演訓，強調是針對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制。東部戰區同步在微博、抖音官方帳號PO出動畫及諷刺漫畫，將賴清德總統畫為「綠蛆」，把民眾黨前主席柯文哲關入牢籠，背景圖出現文件上寫「綠色恐怖17條」。

請繼續往下閱讀...

而在接續發佈對台「海峽雷霆2025A」時，東部戰區的「融媒體中心」更是連日發出文宣影片，包括：《守護Ⅴ》丶《為了這個省》等影片，刻意操作文攻武嚇，包裝和挾帶著大量的宣傳伎倆，或是貼標籤、扭曲當前兩岸情勢。

國防部則是特別製作發佈「別讓日常被偷走」影片，呼籲國人注意，別讓安定的日常被偷走，守住本心、相信國軍，為自己拉上最安全的防線。（圖：取自國防部臉書專頁）

軍方人士說，近來共軍東部戰區的宣傳手段，持續多元發展與刻意操作，在武力威嚇的行動之外，文攻的手段也益發積極，並在偽裝的包裝之下，意圖鬆懈國人的心防。他說，不論共軍採用何類論調、文宣戰的內容，背後都是偽裝、合理化其軍演的正當性，我們不能沒有警覺和心防。

國防部則是特別製作發佈「別讓日常被偷走」影片，呼籲國人注意，別讓安定的日常被偷走，守住本心、相信國軍，為自己拉上最安全的防線！

國防部在影片中表示，你最近有沒有發現，中共加大軍事威脅，還精心包裝著惡意的宣傳。除了不斷軍演，還很會扭曲歷史，從影音、動畫、新聞、到社群，舖天蓋地、一點一滴費盡心思，想要滲透我們安定的日常。我們真正要警覺的，也從來都不是拳頭多大，而是敵人悄悄地讓你習慣，合理化片面破壞台海現狀、升高區域緊張情勢、擾亂國際秩序的虛偽本質。

國防部說，相信什麼、記得什麼，是我們每個人可以自己決定的，為自己拉上最安全的防線。

東部戰區日前PO出影片，稱賴清德總統是綠蛆、將柯文哲關押大牢。（圖擷取自 東部戰區抖音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法