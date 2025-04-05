美空軍特戰司令部接收OA-1K輕攻擊機 致敬越戰時期「天襲者」

美軍3日宣布，首架OA-1K已於當天交付給「空軍特種作戰司令部」（AFSOC），該機是基於農用噴灑機AT-802機體研製的模組化輕型攻擊與偵察機。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕武器來源也可以很簡單日常！美國空軍日前選擇AT-802U農用噴灑機並將其「魔改」成OA-1K輕攻擊機，並承襲越戰天襲者命名為「天襲者2式」（Skyraider II）。美軍3日宣布，首架OA-1K已於當天交付給「空軍特種作戰司令部」（AFSOC），在典禮上美軍還邀請了一位名為布伊斯（Bill Buice）的退役中校，他是越戰時期駕駛過「天襲者」一代的老兵。

根據美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）3日發布的新聞稿指出，AFSOC當日在奧克拉荷馬州舉辦了盛大的交付儀式，以接收他們的第一架OA-1K「天襲者2式」輕攻擊機；典禮由AFSOC高層主持，聯邦與地方官員、產業代表及社區人士與會，共同見證OA-1K加入特戰部隊。該機由美國特種作戰司令部（USSOCOM）主導開發，是首款具備全面模組化設計的輕型攻擊與偵察機。

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美國空軍特種作戰司令部3日在奧克拉荷馬州舉辦了盛大的交付儀式，以接收他們的第一架OA-1K「天襲者2式」輕攻擊機。（圖片擷取自AFSOC）

值得一提的是，此次活動特別邀請到一位具有歷史意義的來賓，他是現年98歲的退役中校比爾·布伊斯（Bill Buice），布伊斯曾在1967年至1968年越戰期間，駕駛A-1「天襲者」執行數十次的近距支援與救援任務；後來布伊斯遭敵軍擊落，被詹寧斯（Phillip Edward Jennings）營救，兩位老兵也在典禮上再度重逢，象徵著戰場精神與跨世代傳承，「天襲者2式」的命名也正是承襲這段歷史。

典禮上還邀請了一位名為布伊斯（Bill Buice）的退役中校，他是越戰時期駕駛過「天襲者」一代的老兵，象徵著戰場精神與跨世代傳承，「天襲者2式」的命名也正是承襲這段歷史。（圖片擷取自AFSOC）

「天襲者2式」是基於農用噴灑機AT-802機體研製的模組化多功能平台，能執行近距支援、精確打擊與武裝偵察任務。其操作成本低、維修簡便、任務轉換迅速的優勢，為特戰行動提供前所未有的靈活性。未來，後續機隊將陸續進駐威爾羅傑斯空軍國民警衛隊基地（Will Rogers ANGB）進行作戰訓練，成為特種作戰與聯合作戰的重要空中戰力。

「天襲者2式」能搭載約2700公斤的武裝，並提供約370公里的作戰半徑和6小時的滯空時間，同時也具有操作成本低、維修簡便、任務轉換迅速的優勢。（圖片擷取自DVIDS）

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