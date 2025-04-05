自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美空軍特戰司令部接收OA-1K輕攻擊機 致敬越戰時期「天襲者」

2025/04/05 12:38

美軍3日宣布，首架OA-1K已於當天交付給「空軍特種作戰司令部」（AFSOC），該機是基於農用噴灑機AT-802機體研製的模組化輕型攻擊與偵察機。（圖片擷取自DVIDS）美軍3日宣布，首架OA-1K已於當天交付給「空軍特種作戰司令部」（AFSOC），該機是基於農用噴灑機AT-802機體研製的模組化輕型攻擊與偵察機。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕武器來源也可以很簡單日常！美國空軍日前選擇AT-802U農用噴灑機並將其「魔改」成OA-1K輕攻擊機，並承襲越戰天襲者命名為「天襲者2式」（Skyraider II）。美軍3日宣布，首架OA-1K已於當天交付給「空軍特種作戰司令部」（AFSOC），在典禮上美軍還邀請了一位名為布伊斯（Bill Buice）的退役中校，他是越戰時期駕駛過「天襲者」一代的老兵。

根據美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）3日發布的新聞稿指出，AFSOC當日在奧克拉荷馬州舉辦了盛大的交付儀式，以接收他們的第一架OA-1K「天襲者2式」輕攻擊機；典禮由AFSOC高層主持，聯邦與地方官員、產業代表及社區人士與會，共同見證OA-1K加入特戰部隊。該機由美國特種作戰司令部（USSOCOM）主導開發，是首款具備全面模組化設計的輕型攻擊與偵察機。

美國空軍特種作戰司令部3日在奧克拉荷馬州舉辦了盛大的交付儀式，以接收他們的第一架OA-1K「天襲者2式」輕攻擊機。（圖片擷取自AFSOC）美國空軍特種作戰司令部3日在奧克拉荷馬州舉辦了盛大的交付儀式，以接收他們的第一架OA-1K「天襲者2式」輕攻擊機。（圖片擷取自AFSOC）

值得一提的是，此次活動特別邀請到一位具有歷史意義的來賓，他是現年98歲的退役中校比爾·布伊斯（Bill Buice），布伊斯曾在1967年至1968年越戰期間，駕駛A-1「天襲者」執行數十次的近距支援與救援任務；後來布伊斯遭敵軍擊落，被詹寧斯（Phillip Edward Jennings）營救，兩位老兵也在典禮上再度重逢，象徵著戰場精神與跨世代傳承，「天襲者2式」的命名也正是承襲這段歷史

典禮上還邀請了一位名為布伊斯（Bill Buice）的退役中校，他是越戰時期駕駛過「天襲者」一代的老兵，象徵著戰場精神與跨世代傳承，「天襲者2式」的命名也正是承襲這段歷史。（圖片擷取自AFSOC）典禮上還邀請了一位名為布伊斯（Bill Buice）的退役中校，他是越戰時期駕駛過「天襲者」一代的老兵，象徵著戰場精神與跨世代傳承，「天襲者2式」的命名也正是承襲這段歷史。（圖片擷取自AFSOC）

「天襲者2式」是基於農用噴灑機AT-802機體研製的模組化多功能平台，能執行近距支援、精確打擊與武裝偵察任務。其操作成本低、維修簡便、任務轉換迅速的優勢，為特戰行動提供前所未有的靈活性。未來，後續機隊將陸續進駐威爾羅傑斯空軍國民警衛隊基地（Will Rogers ANGB）進行作戰訓練，成為特種作戰與聯合作戰的重要空中戰力。

「天襲者2式」能搭載約2700公斤的武裝，並提供約370公里的作戰半徑和6小時的滯空時間，同時也具有操作成本低、維修簡便、任務轉換迅速的優勢。（圖片擷取自DVIDS）「天襲者2式」能搭載約2700公斤的武裝，並提供約370公里的作戰半徑和6小時的滯空時間，同時也具有操作成本低、維修簡便、任務轉換迅速的優勢。（圖片擷取自DVIDS）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中