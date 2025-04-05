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技術更簡單 烏克蘭開始測試光纖電纜遙控無人車
烏克蘭近期開始測試利用光纖電纜連接到無人車上的效能，這靈感來自於俄烏雙方使用光纖電纜連接遙控無人機，這不僅技術簡單，也沒有被電子戰干擾的風險。（圖片取自烏克蘭國防部YT）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭近期開始測試利用光纖電纜連接到無人車上的效能，這靈感來自於俄烏雙方使用光纖電纜連接遙控無人機，這不僅技術簡單，也沒有被電子戰干擾的風險。
軍聞網站「The Warzone」報導，烏俄越來越常使用光纖電纜連接控制無人機，這是因為控制鏈路無法被電子戰設備幹擾。此外，由於它們不依賴射頻系統中的視距直線連接限制，因此在低空、障礙物之間和崎嶇地形中運行時，線路也不會中斷。
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報導指出，烏克蘭近期測試了7種型號，雖然尚未部署，但測試結果令人振奮。烏克蘭國防官員表示，烏克蘭目前服役的多數無人車皆用於運輸設備、物資、傷者和武器，也可用於佈雷任務。目前烏克蘭正考慮使用光纖電纜進行自殺攻擊和作戰行動，而不是用於後勤，因為不同無人載具 沿同一路徑進行物流任務，光纖電纜可能互相纏繞。
烏克蘭國防部採購部主任卡涅夫斯基（Kanevsky）表示，儘管烏克蘭仍在學習如何以及何時使用 無人地面載具（UGV），但烏克蘭軍隊今年將接收15000輛UGV。他說，雖然多種UGV型號已投入使用，但應用模式仍處於早期階段。