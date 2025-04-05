賴總統點將》國防部少將國會處長懸缺近半年 中將石文龍繼續扛

國防部參事石文龍中將，過去曾任陸軍專校校長丶國防部政務辦公室公共事務處長（國會處長），由於國會處長接任人選難產，石文龍中將只能繼續督導。（圖：取自總統府影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部114年度預算遭到立法院大幅刪凍，行政院提出政院版本法案丶覆議案也都遭到退回，在朝野如此爭鬥對立的狀況下，主管國防部與立法院溝通協調的國會處處長，竟還可以懸缺近半年沒有補實，也真是神奇了。

國防部主管與立法院協調溝通的單位，為國防部政務辨公室公共關係處（簡稱國會處丶公關處），為少將處長編階的單位，國會處處長原為陸軍少將石文龍，為了肯定石文龍多年來與國會溝通協調努力獲致的成果，在石文龍即將屆滿少將服役年限之際，賴清德總統在去年11月核定石文龍調任為國防部參事，並晉任為陸軍中將。

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國會溝通協調很重要，理論上，在石文龍升任國防部參事丶晉任中將之後，國會處長這個職務理論上應該立即補實，而且國會處長為少將編缺，應該不愁沒有資深上校想當，但是事與願違，自去年11月到現在都已經4月份了，國會處長的位子，依然沒有人上任，還是得勞駕石文龍以中將的職務，到立法院忙上忙下。

石文龍中將（右二）陪同國防部長顧立雄（左一），拜會立委王定宇（左二）。圖右一為國防部發言人孫立方少將。（圖：取自立委王定宇臉書專頁）

國會溝通協調，外表看似穿西裝丶光鮮亮麗的穿梭在各個立委國會辦公室丶研究室之間，但其實個中辛酸難為外人道。軍中內部過去看待國防部丶三軍司令部主管國會聯絡的處長丶組長職務，都帶有誤解及偏見，認為他們不過是每天與立委丶監委打交道，與作戰部隊主官管的重要性並不相等，但國會溝通任務近年來極其困難與吃緊，國會裡頭朝小野大的生態丶立委姿態高，國會辦公室裡頭的主任丶執行長丶助理及祕書們更是難纏，每天的狀況不斷，若三軍部隊現在經常執行的立即備戰操演，對國會聯絡單位而言，他們每天可說就是身處戰火第一線。

其實，國防部也不是沒有找過接替人選，先前就曾考慮過具有國會實務經驗的軍種資深上校，或是與國會丶媒體關係深厚的上校級資深主官，但這幾位的年紀都已經達到上校服役的最大年限，預計在今年下半年就要屆齡退伍，國防部因此另謀他選，農曆過年後找來曾任陸航攻擊直升機作戰隊隊長資歷的陸航資深飛行員湯成上校，暫代國會處處長職務，但幾次磨合下來，國防部認為湯成還是比適合擔任作戰部隊的主官，也因此讓湯成回軍，並且在4月1日以陸航602旅旅長的職務，晉任為陸軍少將。

國防部今年將提出新的軍購特別預算，海鯤潛艦本月下旬海測丶11月交付海軍，三軍各項施政業務，立委都盯的很緊，國會處長這個位子著實難找，也只能由老處長石文龍中將繼續扛著了。

國防部在農曆年過後找來陸航資深飛行員湯成上校（右），暫代國會處處長職務，但幾次磨合下來，國防部認為湯成還是比適合擔任作戰部隊的主官，也因此讓湯成回軍，並且在4月1日以陸航602旅旅長的職務，晉任為陸軍少將。（圖：軍聞社）

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