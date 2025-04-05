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奇思妙想 俄羅斯在建物覆防撞網擋無人機

2025/04/05 15:22

俄羅斯近期在邊境一處小鎮的街上舖設覆蓋防撞網，被認為是試圖防止烏克蘭自殺無人機針對建築攻擊。（圖片取自X@wartranslated）俄羅斯近期在邊境一處小鎮的街上舖設覆蓋防撞網，被認為是試圖防止烏克蘭自殺無人機針對建築攻擊。（圖片取自X@wartranslated）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭雙方頻繁使用無人機攻擊丶轟炸，對此俄羅斯在邊境一處小鎮的街上丶建物廣泛的舖設覆蓋防撞網，被認為是試圖防止烏克蘭自殺無人機針對建築攻擊。

軍聞網站「The Warzone」報導，該小鎮為舍別基諾（Shebekino），位處貝爾哥羅德州，該州目前有部分地區幾周前處於烏軍控制之下。該地區地方政府為防止無人機攻擊，於多處建築覆蓋防撞網，照片並於流傳在社群平台上。

當地媒體3日報導，該市約有35棟多層建築已被此類防撞網覆蓋，目前看到的防撞網是該州州長格拉德科夫（Gladkov）去年11月開啟的計畫。

格拉德科夫解釋說，儘管官員正在評估防撞網的效果，但該試驗只是暫時的。因為冬天防撞網會被雪堵塞，在重量下會斷裂。它們的壽命只有三到四天，因此從成本或實施角度來說，都是無利可圖的。

報導指出，該防撞網由耐用合成材料製成，可以攔截小破片，並減緩較大碎片的下落速度，最大限度地降低造成人員傷亡和破壞的風險。這些防撞網曾出現在煉油廠等靜態地點，最近則出現在公路隧道中。

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