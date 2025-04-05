到處都是K9 挪威預計斥資179億增倍自走砲數量

圖為挪威陸軍使用的K9自走砲（取自挪威國防物資局網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕韓國K9自走砲持續銷售全球，挪威計畫將自走砲數量增加近一倍，提議從韓華公司購買24門K9 Thunder榴彈砲，預算為56.5億挪威克朗（約新台幣179.9億）。

軍聞網站「The Warzone」報導，挪威政府4日公布這項計畫，預計會將這些自走砲裝備於芬馬克郡的一個旅中的新砲兵營，該旅旨在加強挪威在北極地區的防禦。這項採購計畫是170億克朗（約新台幣541.5億）計畫支出的一部分，該支出還包括增強海上掃雷能力、購買新軍用卡車和設施支出。

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挪威政府表示，挪威已擁有28輛K9自走砲以及14輛K10彈藥補給車，並將根據與韓華簽訂的合約選擇購買更多武器，此支出計劃仍需得到挪威議會的批准。

挪威國防部長山特維克（Tore O. Sandvik）表示，我們的安全狀況十分嚴峻，因此現在將要請求挪威議會批准對武裝部隊各領域進行重大投資，以加強挪威的國防能力，這符合去年提出的長期計劃的目標。

報導指出，挪威政府去年10月提議將該國2025年的國防預算增加192億克朗（約新台幣611.6億），達到1101億克朗（約新台幣3507.2億）。根據支出提案，額外自走砲的預算包括火砲及其備用零件。

報導進一步說，政府還計劃額外投入39億克朗（約新台幣124.2億）用於反水雷，挪威海軍未來掃雷能力計畫於2023年首次獲得批准，包括無人和自主系統。挪威政府表示，相對新的國家安全狀況，先前批准的掃雷計畫現被評估為需求太小，擴大計畫範圍將確保有足夠的資源來維護「即使在危機或戰爭期間挪威水域的通行自由」。

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