比中東激進組織的更強！ 以色列為商用TOYOTA皮卡裝新防護裝甲

以色列Plasan Reem公司宣布將於今年的LAAD 2025展覽會中，展示以Hilux皮卡為基礎的新型IBEX輕型裝甲，非常適合執法單位或游擊特種部隊使用。（圖片擷取自Plasan Reem網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕武裝版本的TOYOTA皮卡，近乎成為中東激進組織的裝備代表，然而新款的TOYOTA Hilux皮卡，再度被國防廠商相中進行「裝甲車化」改版。以色列Plasan Reem公司宣布將於今年的LAAD 2025展覽會中，展示以Hilux皮卡為基礎的新型IBEX輕型裝甲；該車僅需將模組化裝甲板鎖上商用車體即可完成，非常適合執法單位或游擊特種部隊使用。

以色列國防公司Plasan Reem宣布，將在巴西熱內盧舉行的2025國防與安全展覽會（LAAD 2025）上，正式展示旗下新推出的IBEX輕型裝甲車，該車是以全球廣泛使用的TOYOTA Hilux平台為基礎打造，強調模組化設計與高機動性，主打警用與特種行動需求。

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IBEX的裝甲結構僅需以螺栓固定於Hilux車身，具備高度模組化特性，可讓用戶方便在本地生產，強化後勤彈性與產能自主。（圖片擷取自Plasan Reem的Ｘ帳號）

該公司介紹，IBEX輕裝甲車擁有STANAG II級的防護能力，車體上下方皆可抵禦DM51手榴彈的爆炸，並裝備針對汽油彈、簡易爆炸裝置的額外防護設計；重點是，該車的裝甲結構僅需以螺栓固定於Hilux車身，具備高度模組化特性，可讓用戶方便在本地生產，強化後勤彈性與產能自主。

Plasan Reem選擇TOYOTA Hilux皮卡作為底盤，是看重其全球普及性、易維修性與操作熟悉度高等優勢。（圖片擷取自TOYOTA官網）

Plasan Reem說明，選擇TOYOTA Hilux皮卡作為底盤，是看重其全球普及性、易維修性與操作熟悉度高等優勢；使用者後續還可在標準版的IBEX輕裝甲車上，再依任務需求延伸為運輸、傷患撤離或特種部隊使用版本，具備多用途發展潛力。目前，IBEX輕裝甲車將聚焦推廣至拉丁美洲市場，因當地安全部隊經常要面對反游擊與不對稱作戰的環境。

Plasan Reem公司是以色列知名防務企業Plasan的子公司，專注於輕型裝甲車輛的設計與改裝，在抗彈與車體防護技術上擁有豐富的經驗，旗下產品被廣泛應用到以色列國防軍、美軍及多國特種部隊中。

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