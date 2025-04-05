最新部署！ 駐韓愛國者三型向中東轉移 印度洋的B-2新增至6架

美國正向中東地區調派大量武器裝備，包括數套新銳的愛國者三型（PAC-3）防空飛彈系統，正從韓國境內轉移到中東。圖為美軍射擊愛國者三型防空飛彈。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕多方跡象顯示，美國正向中東地區調派大量武器裝備，最新部署動態包括駐韓國的愛國者三型飛彈被移至中東，飛往印度洋迪戈加西亞島的B-2增至6架，各式先進防空飛彈被運往卡達及巴林，此外現於南太平洋的「卡爾文森號」航艦也正趕往中東；這些舉動被認為是美國總統川普劍指伊朗，要求重啟核武談判的激烈手段，否則將展開軍事行動。

綜合外媒報導的最新資訊顯示，目前已有超過4萬名美軍部署在中東地區，海軍「杜魯門號」（CVN-75）航空母艦正在紅海執行任務，而「卡爾文森號」（CVN-70）正從南太平洋前往支援。

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轟炸機隊方面，據4月2日拍攝到的衛星影像，印度洋英屬環礁迪戈加西亞島（Diego Garcia）的B-2匿蹤戰略轟炸機新增到了6架，占總機隊數的28％，而若干的B-52H仍駐紮在卡達的烏代德（Al Udeid）空軍基地。

4/2拍攝到的衛星影像證實，印度洋英屬環礁迪戈加西亞島（Diego Garcia）的B-2匿蹤戰略轟炸機新增到了6架，占總機隊數的28％。圖為B-2飛越加州愛德華空軍基地。（圖片擷取自DVIDS）

另外，駐韓美軍司令部也側面證實，數套新銳的愛國者三型（PAC-3）防空飛彈系統，正從韓國境內轉移到中東，並聲明：駐韓美軍將依循輪調部署的方式，暫時調派人員與裝備至中東地區；但駐韓的戰力仍有能力應付敵情威脅。此舉是美軍首次將駐韓的資產轉移至其他戰區；而轉移的數量，據稱美國防長赫格塞斯日前已批准至少2套的愛國者從亞洲移出。

其他飛彈方面，5架C-5M「銀河」超級運輸機近期被觀察到，向該卡達的烏代德空軍基地運送補給，外界普遍推測為「愛國者」系列或「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統；同時，亦有「愛國者」系統經C-17運輸機，運抵巴林的伊薩（ISA）空軍基地。

各式先進防空飛彈被運往卡達及巴林，這被認為是美國總統川普劍指伊朗，要求重啟核武談判的激烈手段之一。示意圖，圖為薩德飛彈車準備裝載至C-17運輸機內。（圖片擷取自DVIDS）

美國總統川普近日在專訪中對伊朗發出強烈警告：如果伊朗不達成協議（指限縮核武協議，仍續發展核計畫），就會被轟炸；當然，美伊官員也正在幕後進行對話。但不可否認的，美國已率先擴展了在中東的軍力部署，並派遣數千名部隊、戰略轟炸機隊、愛國者或薩德防空飛彈系統，與海軍航空母艦打擊群進行前線部署及待命攻擊；同時，這也是為了應對伊朗可能拒絕談判，所衍伸的報復行動。

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