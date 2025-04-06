中國攔我天然氣船？ 國防院所長賀增原：我應有各種備援杜絕假訊息

我國液化天然氣船在中國軍演期間均如期靠卸，並未受影響，圖為天然氣船靠泊情形。（資料照）

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藍白民代+傾中媒體！中國軍演造謠「LNG船無法入港」 國安單位揭傳播鏈

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍4月1日、2日再度對台灣發動針對性軍演，除了三軍、火箭軍兵力的活動外，網路上更傳聞，我國計畫進入高雄永安接收站的液化天然氣載運船遭擋住。對此，國防院所長賀增原表示，雖然經查此消息不正確，但國內液化天然氣仰賴國外進口，我國如何在中國軍演時如何因應、採取各種備援方案，藉此杜絕網傳不實假訊息。

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（以下為國防院網路安全與決策推演研究所所長賀增原所著「軍演下液化天然氣載運船真實航跡圖」，發布於國防院網站即時評析專區，本報獲國防院同意全文轉載）

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，「位台島周邊組織艦機多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

接著，另一則新聞也出現，有網友在PTT八卦板爆料，剛在Mobile01論壇上看到，今天計畫進高雄永安接收站的液化天然氣載運船（Liquefied Natural Gas, LNG），果然又被擋住，從凌晨就開始在海上繞圈圈。但是實情是如何？作者直接上網查詢航跡圖發現真相。網傳天然氣船航跡圖。（取自國防院網站）

天然氣的重要

美國關鍵基礎設施研究學者 Ted Lewis，將關鍵基礎設施之相依性繪製成三個層級，第一層級（Level 1）最為關鍵，一旦發生破壞或中斷，將影響國家安全、國家經濟或區域生活機能，包含資訊與通訊系統、電力∕能源供應、給水系統；第二層級（Level 2），包含銀行與金融、運輸與化工產業；第三層級（Level 2），包含國防工業、郵政船務、農業∕食品供應、公共醫療、緊急救護系統。

由於政府邁向2025非核家園，然我國主要能源包含石油與液化天然氣（Liquefied Natural Gas, LNG）均仰賴國外進口，依據台電公布各能源別即時發電量可以得知，液化天然氣（LNG）（包含民營電廠）占所有發電量最高，達到40.383%。因此每當解放軍軍演都會存在液化天然氣載運船無法進港錯誤訊息。

航跡圖事實

此次共軍軍演在討論群組中顯示液化天然氣載運船將要停靠高雄永安接收站的船名是（LHG EBISU），同時還展示出軍演的航跡，作者特別上MarineTraffic的網站去查明真相，結果該船已於4月2日停泊於高雄永安接收站如圖。這再一次證實網站上所傳的資訊是錯誤，其中只擷取片段的航跡圖，就以此不完整的訊息誤導大眾，其實是不正確。

結語

液化天然氣設施是關鍵基礎設施中最重要，國內液化天然氣均仰賴國外進口，經濟部能源署國營司長胡文中表示天然氣安全存量為11天未來提升至14天，面對非常極端的情況，規劃將除役的燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組。全社會防衛韌性委員會於2024年6月19日由賴清德總統宣布設立，更加凸顯該如何因應中共軍演時我國採取各種備援方案，以杜絕網路流傳不實的假訊息。

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