川普垂涎的格陵蘭有軍事價值 美駐歐最高將領：可監控俄國潛艦

美國駐歐最高將領卡沃里（Christopher G. Cavoli）日前在美國國會談到格陵蘭軍事價值。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普數度表達欲取得丹麥所屬格陵蘭的談話，對此，美國駐歐最高將領卡沃里（Christopher G. Cavoli）日前在美國國會談及，格陵蘭的地理位置，使其成為追蹤俄羅斯潛艦蹤跡的關鍵要地，進而保障美國東岸的安全。

美國總統川普已不只一次放話要獲得格陵蘭，他近期接受美國全國廣播公司電視（NBC）採訪說，美國可以在沒有軍事干預的情況下，就此議題繼續前進，並沒有排除任何選項，但丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）3日回擊，丹麥不會放棄這個自治區。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）4日表示，美國會尊重格陵蘭人民的決定，但絕不允許格陵蘭依賴中國。

美國駐歐最高將領卡沃里（Christopher G. Cavoli，左）日前列席眾議院軍事委員會，與眾議員威克（Roger Wicker，右）握手致意。（法新社）卡沃里上將是美軍歐洲司令部司令暨北約歐洲盟軍司令，根據軍聞網站「戰區」（The War Zone）4月3日報導，卡沃里當天在美國眾議院軍事委員會談到格陵蘭安全議題時強調，他並非基於川普總統欲取得格陵蘭的政策，而是就該島的軍事價值發表看法。

卡沃里表示，美軍若能進入格陵蘭的領空、水域，將對美國而言相當重要，因為該島與冰島、英國可形成一道「西部邊界」，也是俄羅斯北方艦隊艦艇從摩爾曼斯克出發後所經之處。如果俄國潛艦通過這道「缺口」，就會直接進入大西洋，美軍要在廣闊的大洋追蹤俄軍潛艦難度甚高，因此，美軍若未能在格陵蘭有強大的部隊，將面臨險峻的前景。

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俄國海軍亞森級核動力潛艦。（資料照，圖擷取自@IiiTango X帳號）報導補充，而格陵蘭的東南海岸距離冰島僅200浬，是一個重要的咽喉要道。位於北極圈內的摩爾曼斯克，是俄軍最精銳潛艦的駐紮地，包括排水量超過13000噸的亞森級核動力攻擊潛艦都部署於此處，除了可對他國艦艇採取攻擊行動，也可以在英國、冰島、格陵蘭之間以及挪威海域採取防禦態勢，阻止美國水面艦、潛艦的推進。

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