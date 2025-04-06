俄軍轟澤倫斯基家鄉釀18死61傷！ 烏怒批「非人道攻擊」

俄羅斯對烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉、位於中部的克利福洛發動飛彈襲擊，造成至少18人喪生，其中包括9名兒童，另有61人受傷。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯週五（4日）對烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉、位於中部的克利福洛（Kryvyi Rih）發動飛彈襲擊，造成至少18人喪生，其中包括9名兒童，另有61人受傷，為今年以來俄軍最致命的攻擊之一。

俄羅斯國防部聲稱襲擊目標是該市一場有烏軍指揮官及「西方國家教官」出席的餐廳會議，但烏克蘭政府痛斥該說法為「假消息」，指出飛彈實際擊中的是住宅區及一座遊樂場附近。（美聯社）

根據烏克蘭官方通報，傷者中包括一名僅3個月大的嬰兒及多名老年人，目前仍有40人住院，其中2名兒童命危，另有17人傷勢嚴重。俄羅斯國防部聲稱襲擊目標是該市一場有烏軍指揮官及「西方國家教官」出席的餐廳會議，但烏克蘭政府痛斥該說法為「假消息」，指出飛彈實際擊中的是住宅區及一座遊樂場附近。

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澤倫斯基發表談話強烈譴責俄軍「非人道的攻擊」，指出飛彈落點鄰近民宅、街道與兒童遊樂場。他呼籲國際社會加大對莫斯科的壓力，並指控俄方違反了此前在美國斡旋下達成的部分停火協議。他痛批：「俄羅斯的所有承諾，最終都變成飛彈、無人機與炸彈。外交對他們而言毫無意義。」

就在同一天，烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）亦遭俄軍無人機空襲，造成5人死亡、34人受傷；南部城市赫爾松（Kherson）一座關鍵能源設施赫爾松火力發電廠也遭襲。英國外交大臣批評這些攻擊是俄羅斯「野蠻戰爭」的「血淋淋提醒」，歐洲事務大臣道蒂（Stephen Doughty）更直指莫斯科持續轟炸平民設施，證明俄羅斯總統普廷對烏戰爭毫無節制。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則表示，川普政府正在觀察俄方是否真有誠意結束這場持續三年的全面入侵。雖然俄烏雙方上月皆宣稱支持美方促成的部分停火協議，但彼此仍互指對方持續攻擊能源基礎設施。

此次襲擊後，澤倫斯基亦表達對美國駐基輔大使館回應的強烈不滿，批評其發聲「令人驚訝地失望」，連提到兒童被殺都不敢說出「俄羅斯」兩字。他指出，事件發生時，英、法兩國高層軍官正與他會晤，商討強化烏克蘭長期安全的方案。外傳來自30國的200名軍事規劃人員正著手制定烏克蘭未來安全計劃。

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