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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美軍擴大駐巴拿馬特種部隊 呼應川普宣示「收回」運河控制權

2025/04/06 10:21

一名隸屬美國陸軍第七特種作戰群的特戰隊員，2月19日在巴拿馬塞羅蒂格雷舉行的聯合訓練演習中，正指導巴拿馬國家航空海軍服務隊人員進行爆破技術訓練。（圖：美國國防部）一名隸屬美國陸軍第七特種作戰群的特戰隊員，2月19日在巴拿馬塞羅蒂格雷舉行的聯合訓練演習中，正指導巴拿馬國家航空海軍服務隊人員進行爆破技術訓練。（圖：美國國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國正全面加強在巴拿馬的軍事與外交佈局，標誌著川普政府的重大戰略轉向。美國國防部4月4日聲明稱，美巴雙方於2月18日首次舉行了特種作戰部隊（SOF）正式會談。此戰略接觸恰值美軍在巴進行軍演之際，且川普公開宣稱美國正「收回」這條全球貿易動脈的控制權，顯示華府意圖重新強化對巴拿馬運河的實質影響力。

軍聞網站《Army Recognition》報導，美國國防部長赫格塞斯預計下週訪問巴拿馬，將是2個月內第二位訪巴的美國高級官員，凸顯該國戰略地位日益重要。儘管目前駐巴美軍規模有限，但已計劃擴大部署，旨在實現川普重建美國對運河控制與監督的願景。巴拿馬運河雖已於1999年移交巴方，但其作為約佔5%全球貿易及美國海軍調動的關鍵通道，對美國國安與經濟利益依然至關重要。

美軍此次擴大軍隊部署，符合川普強調實力、威懾及保護戰略要地的國防方針。川普「收回」運河的宣示，伴隨著美巴軍事合作顯著升級。雙方於2月18日在巴拿馬市舉行首次官方會談，美軍南方特種作戰司令部（Socsouth）指揮官謝弗少將（Rear Adm. Mark A. Schafer）與巴拿馬公共安全部長阿布雷戈（Frank Abrego）等高官出席。會議簽署了長期訓練合作備忘錄，聚焦打擊跨國組織犯罪、毒品走私及災害應對。

自2020年起，Socsouth在巴拿馬維持常態部署，促進日常合作與訓練，特別在提升巴國邊境服務處反毒能力方面扮演核心角色。近期的聯合軍演內容，涵蓋進階射擊、小隊戰術、爆破、安全通訊及戰場醫療等，反映雙邊安全關係日益深化且具備作業互通性（interoperability）。

巴拿馬的地理位置使其成為美國維護航行自由與區域安全天然夥伴。該國去年5月主辦了美軍南方司令部贊助的「美洲突擊隊競賽」（Fuerzas Comando 2024），吸引多國逾450人參與，鞏固其區域安全樞紐地位。

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