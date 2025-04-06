俄最新自殺無人機現蹤烏前線 專家：技術成熟已量產

俄羅斯無人機殘骸照片顯示，其機身雖有破損，但仍可辨識部分內部組件與線路。（取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭前線城市蘇梅（Sumy）近期遭受攻擊後，烏方發現一款先前未有記錄的俄羅斯新型單向攻擊無人機。這項發現由烏克蘭無線電技術專家貝斯瑞斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）公布，揭露了俄軍不斷擴充的自製無人機武器庫。

軍聞網站「Defence Blog」報導，貝斯瑞斯特諾夫（代號「Serhiy Flash」）發布了這款無人機殘骸照片並指出：「這是俄羅斯聯邦製造的新型攻擊無人機，已多次用於攻擊蘇梅。」他特別強調：「這款無人機已進入量產階段，技術相當先進，製作精良。」

無人機殘骸照片顯示，這型無人機的機身部分完整，可見部分內部元件與線路外露，機體上標示「VZU 1.1538」代碼，疑似為序號或生產編碼，顯示可能處於原型或小批量生產階段。

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這款無人機採用後推式配置，螺旋槳安裝於機身尾部。（取自Telegram）報導分析，就設計角度而論，這款無人機採用後推式配置，螺旋槳安裝於機身尾部。機身採用輕量化材料製造，極可能是碳纖維強化複合塑料，符合近年來低成本巡弋彈藥的設計趨勢，專為短程、高傷害的單次任務而設計。而其尺寸、推進系統配置及整體結構特徵，均符合搭載炸藥執行一次性打擊任務的自殺式無人機特性。

這款新型無人機的出現，反映俄羅斯越來越依賴國產消耗性無人機，以補充如伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）等進口無人機系統。俄軍已擴大使用這類武器攻擊烏克蘭軍事陣地、基礎設施，以及靠近戰區的城市中心。

烏克蘭官方尚未就此無人機發表正式評論，但開源分析人士認為，這可能是俄羅斯國防工業網路致力於開發低成本、高頻率攻擊性無人機更廣泛趨勢的一部分。

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