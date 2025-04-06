手機影片打臉以軍？巴勒斯坦15名醫護疑遭誤殺 國際籲查真相

由遇難醫護手機拍攝的影片截圖，顯示3月23日在加薩拉法市特爾蘇丹區，巴勒斯坦紅新月會急救車輛閃爍警示燈、標誌清晰，在遭以色列軍隊猛烈槍火攻擊前的瞬間。（美聯社）〔編譯陳成良／綜合報導〕外傳一段由遇難巴勒斯坦醫護人員手機拍攝的影片，近日引發國際關注，這段影片內容，似乎與以色列軍方就上月射殺15名醫護事件的說法相悖。以軍原聲稱，醫護車輛未開警示燈，但影片顯示並非如此，引發外界對事件真相的質疑，以及呼籲獨立調查的聲浪。

《美聯社》報導，這起悲劇發生於3月23日凌晨，以色列軍隊在加薩南部城市拉法的特爾蘇丹（Tel al-Sultan）地區執行任務時，向一支包含巴勒斯坦紅新月會（Red Crescent）與民防人員的救援車隊開火，造成15人死亡，死者包含1名聯合國職員。據報，以軍事後更用推土機將遺體與車輛掩埋，聯合國人員一週後才得以進入現場挖掘。

關鍵的手機影片由其中一名遇難者錄下，顯示閃爍著警示燈、標誌清晰的救援車輛，緩慢駛近一輛先前遇襲的救護車。醫護人員下車察看時，車隊即遭猛烈槍火攻擊，持續逾5分鐘。影片錄下了槍林彈雨、人員驚呼以及手機持有者臨終前的禱告與哭喊：「原諒我，媽媽…這是我的選擇…去幫助別人。」影片結尾還錄到希伯來語喊叫聲。

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巴勒斯坦紅新月會副會長吉拉尼（Marwan Jilani）證實，手機是從遇難職員口袋找到。倖存醫護蒙阿貝德（Munzer Abed）也向美聯社證實影片真實性，並驚恐地回憶，當時救護車警示燈開啟卻突遭猛烈射擊，他被以軍拖出毆打審問，並目睹後續車輛也遭攻擊。

針對影片，以軍表示事件正「徹查中」，一名匿名官員承認，最初關於未開警示燈的說法有誤。然而，以軍仍聲稱事後確認擊斃1名哈瑪斯成員及8名武裝分子，但遇難醫護名單中無此人，現場也未發現其他遺體，且以方至今未公布所謂武裝分子姓名或證據。

巴勒斯坦紅新月會主席哈提卜（Younes Al-Khatib）表示，不信任以軍調查，呼籲外界進行獨立調查，並稱遇難者是遭「近距離射殺」。他還透露仍有一名醫護失蹤，倖存者看到他被以軍蒙眼帶走。

以色列長期指控哈瑪斯利用醫療設施與車輛掩護，但醫護人員大多否認。聯合國人道事務協調廳（OCHA）駐加薩臨時負責人惠托爾（Jonathan Whittall）駁斥遇難者是武裝分子的說法，強調他們是其認識的醫護人員，「穿著制服、戴著手套被埋葬，準備好拯救生命」。根據聯合國統計，以軍攻擊已致逾150名急救人員及上千名醫護喪生。

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