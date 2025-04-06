美空軍用AI操作的「猛毒」F-16戰機 最快10月自主飛測

美國空軍6架F-16戰機參與「猛毒」計畫，期望可透過AI進行自主飛行。（取自美國空軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍正實施「猛毒」（Venom）計畫，將F-16改裝成可透過人工智慧（AI）進行自主飛行的戰機，根據美國空軍2日發布資訊，第六架也是該計畫最後一架「猛毒」版F-16，已於4月1日飛抵佛州埃格林空軍基地，預計於今年10月首飛測試自主飛行能力，為次世代的空軍戰機，帶來十足想像空間。

「猛毒」（Venom）計畫是蝮蛇試驗與次世代作戰測試平台（Viper Experimentation and Next-gen Operations Model）的簡稱，該計畫第一批次F-16戰機改裝數量為6架。美國空軍2日表示，第6架參與此計畫的F-16戰機已於1日飛至佛州埃格林空軍基地，另有3架已於該基地進行各項改裝工作，包括裝設自動油門，未來將使飛機具備自主飛行能力。

美國《空軍與太空軍雜誌》報導也稱，美國空軍這項計畫，是協同戰鬥航空器系統（CCA）次計畫項目一環，透過改裝F-16戰機，使其具備人工智慧（AI）自主操作能力。

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美國空軍第40飛行測試中隊相關部門負責人麥克穆倫（Trent McMullen）少校表示，「猛毒」的相關模擬測試始於去年，包含一對一、二對二的戰鬥飛行驗證，以及視距內與視距外的任務，並透過數據蒐集與反覆驗證，持續改良自主系統的反應與決策效能。

美國空軍首架參與「猛毒」計畫的F-16戰機，去年4月飛抵佛州。（取自美國空軍網站）首架參與「猛毒」計畫的F-16戰機於去年4月飛抵埃格林空軍基地，美國空軍規劃，檢視整體專案進展，可能在首架F-16抵達後18個月內，就可以將全面改裝就緒的戰機，進行後續測試，據此推算，首度測試的時間點可能落在今年10月。

麥克穆倫說，隨著「猛毒」計畫首次飛行即將到來，他們對此感到振奮，也在各項模擬環境中持續獲得進展來看，「猛毒」有助於提升未來「有人／無人」平台的空戰能力。

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