烏無人機千里奔襲 癱瘓俄唯一光纖電纜廠

位於俄羅斯薩蘭斯克（Saransk）的光纖廠（fiber-optic plant）4月5日發生火災。（圖取自Telegram）



〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭4月5日夜間發動大規模無人機攻擊，深入俄羅斯境內，精準打擊多處國防工業設施，其中包括俄國唯一的光纖電纜（fiber-optic cables）製造商「光纖系統公司」（Optikovolokonnye Sistemy）。此次攻擊凸顯了烏克蘭日漸增強的長程打擊能力，以及其癱瘓俄羅斯關鍵軍工項目生產的戰略意圖。

烏克蘭軍聞媒體《防務快報》（Defence Express）報導，位於薩蘭斯克市（Saransk）的「光纖系統公司」是首要目標。該廠年產約400萬公里光纖，其產品廣泛應用於無人機等軍事裝備。利用光纖操控的無人機具有抗干擾強、傳輸快的優勢，已成俄軍在烏克蘭戰場的重要資產。

Overnight, at a distance of 700km from Ukraine, Russia's sole manufacturer of the fiber optic cables that power their drones at the front, “Optic Fiber Systems” in Saransk, was destroyed. pic.twitter.com/dFlnLVn9Vi — SPRAVDI — Stratcom Centre （@StratcomCentre） April 5, 2025

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摩爾多維亞共和國（Republic of Mordovia）首長茲杜諾夫（Artyom Zdunov）證實當地一家「企業」遇襲，雖他宣稱無傷亡，但當地Telegram頻道流傳的影像，顯示了烏軍襲擊後果。此次打擊雖損壞程度未明，但可能已重創俄軍光纖無人機的生產鏈。

隔日清晨，薩馬拉地區（Samara Region）州長費多里謝夫（Vyacheslav Fedorishchev）也報告，恰帕耶夫斯克市（Chapayevsk）一處工業設施遭無人機襲擊起火。外界推測目標為炸藥年產量逾3萬噸的「Promsintez股份公司」（Promsintez JSC），或當地另一家重要炸藥製造商「Polimer工廠」（Polimer Plant）。

俄羅斯此次遇襲地點均深入其腹地，薩蘭斯克距烏克蘭邊境約670公里，恰帕耶夫斯克距戰鬥區預約900公里。俄羅斯官方媒體推測，為規避防空系統，這些無人機可能採取迂迴路徑，實際航程或許高達1500公里。俄羅斯國防部宣稱，一共攔截49架無人機，含摩爾多維亞3架及薩馬拉地區6架。

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