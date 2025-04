烏無人機千里奔襲 癱瘓俄唯一光纖電纜廠

位於俄羅斯薩蘭斯克(Saransk)的光纖廠(fiber-optic plant)4月5日發生火災。(圖取自Telegram)



〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭4月5日夜間發動大規模無人機攻擊,深入俄羅斯境內,精準打擊多處國防工業設施,其中包括俄國唯一的光纖電纜(fiber-optic cables)製造商「光纖系統公司」(Optikovolokonnye Sistemy)。此次攻擊凸顯了烏克蘭日漸增強的長程打擊能力,以及其癱瘓俄羅斯關鍵軍工項目生產的戰略意圖。

烏克蘭軍聞媒體《防務快報》(Defence Express)報導,位於薩蘭斯克市(Saransk)的「光纖系統公司」是首要目標。該廠年產約400萬公里光纖,其產品廣泛應用於無人機等軍事裝備。利用光纖操控的無人機具有抗干擾強、傳輸快的優勢,已成俄軍在烏克蘭戰場的重要資產。

Overnight, at a distance of 700km from Ukraine, Russia's sole manufacturer of the fiber optic cables that power their drones at the front, “Optic Fiber Systems” in Saransk, was destroyed. pic.twitter.com/dFlnLVn9Vi