國軍漢光兵推演訓不中斷 陸軍CM11戰車練「次口徑實彈射擊」

參與漢光39號實兵演習預演的CM11戰車。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕民眾多半對戰車105公厘、120公厘主砲有著深刻印象，但實際上，戰車上的其他機槍射擊訓練同等重要。根據國防部今日發布訊息，陸軍584旅的CM11戰車，近日正參與「戰車次口徑」射擊驗證，車上官兵必須要在30公尺的短距離內，射擊7.62公厘同軸機槍，除了驗證射擊精準度，也仰賴車組官兵的團隊默契培養。

國防部自本月5日至18日進行14天13夜的「漢光41號」電腦輔助指揮所演習（電腦兵推），這項創近年最長紀錄的兵推演練，主要以中國採灰色地帶襲擾，以及解放軍2027年進犯台灣為背景，同時也把中國可能「由演轉戰」的想定納入。

在進行兵推演訓的同時，國防部已排定的實彈射擊訓練亦持續進行。根據《青年日報》今日報導，陸軍584旅所屬CM11戰車，近期參與「戰車次口徑」射擊驗證，也就是磨練射手操作同軸機槍的能力。根據軍方描述，CM11戰車的射手需運用熱像瞄準鏡、白晝鏡，瞄準模擬敵軍散兵、船團與戰車的3種標靶射擊。

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陸軍584旅日前參與CM11戰車「戰車次口徑」射擊驗證，實彈射擊7.62公厘同軸機槍。（取自青年日報）「戰車次口徑」射擊有著數項條件，首先，官兵要在戰車抵達停止線前，在距離目標僅約30公尺處，行進間射擊18發，戰車駕駛也需依照射手的射擊狀況，調整行進速度、保持車身平穩。因此，這不僅是磨練射手的技能，也攸關駕駛與射手的默契。

CM11戰車為陸軍現役主力戰車之一，其主要武器為105公厘戰車砲，另有1門M240 7.62公厘同軸機槍，還有1門12.7公厘機槍、1門7.62公厘機槍作為副武器。相較於另一款主力戰車M60A3即將升級，CM11未來的命運尚不明朗，可能隨著新購108輛M1A2T戰車，以及有機會量產的雲豹105公厘輪型戰車服役後，逐漸退出第一線。

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