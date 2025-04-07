曾撞海床艦身破洞 加國「科納布魯克號」潛艦海試完畢將赴印太

日前停靠溫哥華港、完成海試並重返戰備的加拿大海軍柴電潛艦「科納布魯克號」（SSK 878）。（加拿大皇家海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕加拿大皇家海軍（RCN）本（4）月初宣布，旗下柴電潛艦「科納布魯克號」（SSK 878）歷經漫長修復與現代化升級工程，日前已完成一系列海試與恢復戰備訓練，是該國水下戰力的新中堅；這艘多年前曾在海床「撞破洞」的潛艦，現正停靠溫哥華，為即將展開的印太部署做準備。

加拿大皇家海軍官方社群4日貼文指出，旗下的「科納布魯克號」潛艦目前已完成海試和組員訓練，現正靠泊北溫哥華市的伯拉德船塢（Burrard Pier），但不開放民眾參觀，以利準備緊接著展開的印太地區部署任務，協助維繫區域和平穩定。

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「科納布魯克號」為加國海軍「維多利亞級」（Victoria-class）柴電攻擊潛艦一員，前身為英國皇家海軍於1992年服役的「支持者級」（Upholder-class）潛艦「烏蘇拉號」（S42）；根據官方公開資訊，該艦滿載排水量2475噸、艦員編制48人，搭載六道魚雷發射管，潛航速度可達20節（約時速37公里），低速巡航下可航行8000浬（14816公里）。

作為維多利亞級潛艦三號艦，「科納布魯克號」自2003年投入加國海軍服役後，曾參與北極圈的「南奴克行動」（Op. Nanook）、遏阻海上犯罪的「加勒比行動」（Op. Caribbe）等任務；但曾在2011年中一次任務中下潛撞地，致使艦身耐壓殼遭受衝擊，艦艏聲納罩損壞，迫使該艦必須進廠大修，並接續啟動現代化升級，而這一停就是14年，使加國海軍戰力捉襟見肘。

2003年於加國服役的「科納布魯克號」潛艦，曾在2011年6月任務下潛間撞地，導致艦身受損須進廠大修，圖中紅字標示的艦艏聲納罩為主要受損處。（加拿大政府官網）

經過修復與現代化升級，該艦現已回歸加國海軍、成為水下先進戰力，可持續服役至2030年代；隨著加國去（2024）年7月啟動「加拿大巡邏潛艦計畫」（CPSP），未來還將採購12艘新型潛艦，持續擴充艦隊規模與制海戰力。

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