TOP GUN都在用 美陸戰隊F-35、空軍F-22飛官首度於模擬機聯戰訓練

圖為美軍飛行員接受F-35戰機模擬器飛行訓練。（美國海軍航空系統司令部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）日前表示，美陸戰隊、空軍的五代機飛行員，日前首度以模擬機執行聯合任務訓練，讓F-35、F-22兩款匿蹤戰機在虛擬世界中當隊友，強化美軍跨軍種、機種空戰協同的訓練效能。這款連美軍「TOP GUN」都在用的系統，後續還將導入E-2D預警機、F/A-18E/F超級大黃蜂戰機等儎台訓練模組，持續擴大飛行訓練量能。

美軍航空系統司令部新聞稿指出，本次訓練以旗下「海軍空戰中心飛行測試分處」（NAWCAD）的模擬機，安排8位陸戰隊的F-35B/C戰機飛行員和4位空軍F-22戰機飛行員共同訓練；2天的訓期內，這12位飛官共接受17種「聯合模擬環境」（Joint Simulation Environment, JSE）任務訓練，並透過訓後回顧，精進任務執行能力。

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圖為美軍陸戰隊的F-35C戰機，分屬陸戰隊第311、314戰鬥機攻擊中隊，前者部分人員便在本次模擬訓練行列中。（美軍DVIDS網站）

美國空軍的F-22戰機，隸屬美空軍同型機性能展示小組。（美軍DVIDS網站）

「聯合模擬環境」是由美國政府持有、運作的飛行訓練系統，能讓飛行員在實體的訓練儀器中，接受軟體高擬真度的空戰訓練。航空系統司令部表示，飛行員在現實環境中訓練的成本十分高昂，也缺乏模擬臨戰訓練條件，透過JSE，飛行員能沉浸在現實沒有的情境中，讓飛行員可以安全、高效地在模擬環境中接受訓練。

根據規劃，JSE系統今（2025）年還會啟用E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機的訓練模組，明（2026）年則將引進F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機、EA-18G「咆嘯者」（Growler）電戰機的訓練任務套件，持續擴大數位化訓練應用。

採用模擬機進行飛行訓練的「聯合模擬環境」（JSE），除了F-35、F-22戰機外，未來還將陸續導入E-2D預警機、F/A-18E/F和EA-18G系列機型的訓練套件，擴大模擬飛行訓練的效率和成果。（「海軍空戰中心飛行測試分處」官方Facebook）

值得一提的是，JSE系統現已與海軍的「攻擊戰鬥機戰術教官計畫」（SFTI Program）完成整合，讓承繼「TOPGUN」輝煌歷史的訓練模式，能在新科技加持下，進一步提高訓練成果。

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