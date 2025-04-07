美澳聯手打造MQ-28A「幽靈蝙蝠」 開創未來空戰新局

MQ-28A「幽靈蝙蝠」無人戰機進行飛行測試。該機由美澳共同開發，設計用於輔助F-35等載人戰機作戰。 （圖取自波音官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與澳洲攜手開發新一代無人機系統，正改變未來空戰格局，這個計畫的核心項目MQ-28A「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat），由波音澳洲國防（Boeing Defence Australia）與澳洲國防部聯合打造，並獲得波音美國團隊支援。這款具匿蹤功能與人工智慧驅動的無人機，可與有人戰機協同作戰，象徵盟國共享技術與目標的新合作模式。

軍聞網站「Army Recognition」4日報導，「幽靈蝙蝠」源自澳洲「忠誠僚機」（Loyal Wingman）計畫，波音澳洲分公司負責設計與測試，美國團隊則提供先進人工智慧與整合技術，兩國資源互補，展現跨國協作實力。

據報導，這項飛行測試預計2025年底完成，最終階段將由MQ-28A與澳洲皇家空軍的E-7A「楔尾鷹」（Wedgetail）預警機，以及F-35A「閃電II」（Lightning II）戰機聯手執行任務，驗證其在監視、標定與打擊中的實戰能力。

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MQ-28A無人機長11.7公尺，作戰半徑逾3700公里，具模組化設計與內置彈艙，可快速調整任務，涵蓋情報蒐集、電戰及攻擊行動。針對「有人與無人協同作戰」（Manned-Unmanned Teaming, MUM-T，指載人與無人機聯合作戰）打造，它能自主運作或接受飛行員指令，增強戰場靈活性。

澳洲政府投入3.99億澳元（約新台幣80億元）升級計畫，推進感測器與自主飛行技術，並增建三架Block 2機型，補充已訂購的10架Block 1機型，逐步邁向量產與部署。

此合作啟發美國「協同作戰飛行器」（Collaborative Combat Aircraft, CCA）計畫，並提升印太地區盟國無人機的互通性。「幽靈蝙蝠」不僅強化澳洲國防創新地位，也為美澳聯盟開闢未來空戰新路，成為無人化作戰轉型的關鍵資產。

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