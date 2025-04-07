共軍轟6N掛載神秘大型飛彈 疑為空射極音速武器

網路流傳的轟6N轟炸機照片，其機腹掛載的大型飛彈引發外界對新型空射極超音速武器的猜測。（翻攝自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，近日中國社群媒體流傳一張轟6N （H-6N） 轟炸機掛載一枚大型空射飛彈飛行的照片，引發外界高度關注。軍事觀察家分析，該飛彈的構型與尺寸，可能是一種空射型的反艦彈道飛彈 （ASBM），甚至配備了極音速滑翔載具 （HGV）。

照片顯示，這枚巨大的飛彈被掛載於轟6N轟炸機的機腹中心線下方。分析人士指出，其外型特徵，特別是酬載部分的構型，強烈暗示這是一種助推滑翔 （boost-glide） 系統。此類武器發射方式類似彈道飛彈，但彈頭載具能以高超音速在大氣層內滑翔，並具備機動變軌能力，朝目標突防。

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儘管中國官方並未對此照片發表評論，但從飛彈的整體尺寸與外型判斷，觀察家推測它可能是陸基東風21D （DF-21D） 反艦彈道飛彈的空射衍生型。東風21D號稱是解放軍的「航艦殺手」，其潛在打擊海上航空母艦打擊群的能力，長期受到美國及盟國軍隊的密切關注。

執行掛載任務的轟6N轟炸機，是轟6系列中專為執行遠程打擊任務改良的型號，其機腹半埋式凹槽設計，使其能夠攜帶如這次曝光的大型飛彈。分析更指出，照片中飛彈的鼻錐部分，與已知的極音速滑翔體設計非常相似，顯示其可能搭載了針對速度與突防能力優化的可機動彈頭。這類武器極難被現有的飛彈防禦系統攔截，加劇了外界對中國遠程打擊能力的擔憂。

根據美國五角大廈最新發布的中國軍力報告，解放軍持續投入巨資發展極速武器系統，空射彈道飛彈 及可機動再入飛行器 （MaRV） 已成為其不斷演進的嚇阻戰略中的關鍵一環。

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