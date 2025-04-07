【影】小蝦米力抗大鯨魚 瑞典CB90突擊艇首度試射輕型魚雷

Szwedzka agencja zamówień obronnych FMV poinformowała, że wspólnie z marynarką wojenną Szwecji i Saab AB przeprowadziła odpalenia próbne nowej torpedy Tp 47 SLWT （Saab Lightweight Torpedo） kal. 400 mm z kutra szturmowego CB90 szwedzkiej marynarki wojennej. pic.twitter.com/qF71fXKjlP — Tomasz Kwasek （@KwasekTomasz） March 31, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕因應未來建軍規劃，瑞典國防物資管理局日前聯手瑞典皇家海軍，以紳寶集團（Saab）的「CB90」快速突擊艇，首度整合輕型魚雷進行實彈試射；從官方影片可見，一艘CB90艇後方可裝備兩具魚雷發射管，有望擴大水面突擊艇的任務能力，強化海上作戰範圍和制敵能力。

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瑞典國防物資管理局 （Försvarets materielverk, FMV）3月25日表示，該局日前聯手瑞典國防軍，將紳寶公司研發的「輕型反潛魚雷」（SLWT，又名「Torped 47」四七型魚雷）安裝到瑞典皇家海軍的CB90快速突擊艇上，並成功執行試射。該單位表示，這項測試除初步驗證輕型魚雷整合至小型海上儎台的可行性，也驗證輕型魚雷接受「臨時改裝」的部署彈性。

瑞典皇家海軍CB90快速突擊艇，月前聯手瑞典國防物資管理局（FMV）測試輕型魚雷系統安裝與試射。（瑞典國防物資管理局官網）

CB90快艇先前曾被瑞典軍方預劃為RBS18反艦飛彈、30公厘防空砲的部署平台，而本次的紳寶SLWT輕型反潛魚雷，則是該平台最新的整合測試。（瑞典國防物資管理局官網）

此次測試的CB90艇與魚雷均為紳寶出品。根據官方資訊，CB90艇滿載全重24.5噸、極速逾40節（約74公里／時），在近40節的巡弋速度下能續航300浬（555.6公里），至多能搭載18名全副武裝的兩棲作戰隊員，機動性不俗；前（2023）年服役的輕型魚雷搭載主／被動數位化聲納，發射後有連結纜線導引，可打擊至少20公里外、水下300公尺目標，是瑞典最新的反艦、反潛打擊主力。

軍聞網站「Naval News」報導指出，瑞典海軍的CB 90突擊艇目前已被選為「RBS 18」反艦飛彈系統、30公厘防空砲的安裝平台；但在此前，該艇也曾被用來測試投放深水炸彈，由此可見瑞典政府有意運用該儎台，擴大反潛作戰部署。

瑞典的CB90快速突擊艇機動性高、戰術運用多元，月前曾有媒體傳出該儎台已獲陸軍航特部青睞，進行採購評估中，但相關消息並未獲得軍方證實。（瑞典紳寶集團官網）

我國陸軍上（3）月初曾上網公開徵求「新式高性能快艇」，目標取代現役「海龍艇」提升快反戰能力，而本文的CB90艇，就曾被媒體報導正由陸軍航特部進行採購評估，但相關消息目前未獲軍方回應。

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