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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏無人機深入俄境超過1000公里 炸毀重要TNT炸藥工廠

2025/04/07 14:10

烏克蘭「Liutyi」自殺無人機，有效航程超過1000公里。（圖取自烏克蘭武裝部隊臉書）烏克蘭「Liutyi」自殺無人機，有效航程超過1000公里。（圖取自烏克蘭武裝部隊臉書）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭攻擊型無人機於4月5日夜間，成功襲擊位於俄羅斯薩馬拉州（Samara region）查帕耶夫斯克市（Chapayevsk）的普羅姆辛特斯公司（Promsintez），該公司是俄國最大的炸藥製造廠之一。

薩馬拉州位處俄羅斯歐洲部分東南部，鄰近哈薩克邊境的伏爾加河（Volga River）中游地區，距離烏克蘭邊境超過1000公里，此次襲擊凸顯了烏克蘭無人機具備深入俄羅斯腹地的長程打擊能力。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，此次襲擊由俄羅斯獨立媒體Astra Telegram頻道率先報導。薩馬拉州州長雖證實該市一處工業設施遭無人機攻擊並引發火災，但並未指明是普羅姆辛特斯公司，且聲稱無人員傷亡。然而，Astra及烏克蘭方面的消息來源，均確認目標正是普羅姆辛特斯炸藥廠。

烏克蘭公共廣播公司「Suspilne」引述烏克蘭國家安全局（SBU）消息人士指出，此次攻擊由SBU的無人機執行，至少在廠區內引發了20起爆炸與數場火災，迫使該廠管理人員停止生產作業流程。「SBU持續針對俄羅斯軍工複合體內、為侵烏戰爭生產武器的企業進行精準打擊」，該消息人士強調，「這類設施絕對是合法的軍事目標。」

社群平台X上的觀察家@blinzka發布低解析度衛星影像，證實了該廠遭受損害，影像顯示，至少有3處廠房遭到無人機打擊，其後的火勢甚至蔓延至建築物周圍的防護堤內。

普羅姆辛特斯公司佔地廣闊，擁有13個廠房。該公司聲稱所有生產流程皆自動化，特別危險的操作可在無人干預下進行，共聘雇約1300名員工。雖然其主要業務是為採礦業生產炸藥，但也生產TNT炸藥，這是製造彈藥的關鍵原料。

該廠過去曾發生事故與遇襲，廠區內曾在2023年7月發生爆炸，導致6名工人死亡。今年3月，該廠首次遭到無人機攻擊，當時據Astra 報導，一架無人機襲擊其中一間廠房屋頂，並引發火災。此次SBU的攻擊規模顯然更大，造成的破壞也更為嚴重。

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