烏無人機深入俄境超過1000公里 炸毀重要TNT炸藥工廠

烏克蘭「Liutyi」自殺無人機,有效航程超過1000公里。(圖取自烏克蘭武裝部隊臉書)〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭攻擊型無人機於4月5日夜間,成功襲擊位於俄羅斯薩馬拉州(Samara region)查帕耶夫斯克市(Chapayevsk)的普羅姆辛特斯公司(Promsintez),該公司是俄國最大的炸藥製造廠之一。

薩馬拉州位處俄羅斯歐洲部分東南部,鄰近哈薩克邊境的伏爾加河(Volga River)中游地區,距離烏克蘭邊境超過1000公里,此次襲擊凸顯了烏克蘭無人機具備深入俄羅斯腹地的長程打擊能力。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導,此次襲擊由俄羅斯獨立媒體Astra Telegram頻道率先報導。薩馬拉州州長雖證實該市一處工業設施遭無人機攻擊並引發火災,但並未指明是普羅姆辛特斯公司,且聲稱無人員傷亡。然而,Astra及烏克蘭方面的消息來源,均確認目標正是普羅姆辛特斯炸藥廠。

烏克蘭公共廣播公司「Suspilne」引述烏克蘭國家安全局(SBU)消息人士指出,此次攻擊由SBU的無人機執行,至少在廠區內引發了20起爆炸與數場火災,迫使該廠管理人員停止生產作業流程。「SBU持續針對俄羅斯軍工複合體內、為侵烏戰爭生產武器的企業進行精準打擊」,該消息人士強調,「這類設施絕對是合法的軍事目標。」

社群平台X上的觀察家@blinzka發布低解析度衛星影像,證實了該廠遭受損害,影像顯示,至少有3處廠房遭到無人機打擊,其後的火勢甚至蔓延至建築物周圍的防護堤內。

After the drone attack at the explosives factory in the Russian city of Chapayevsk, burn marks are visible around two buildings in their blast wall area. Sentinel-2 satellite images taken today compared with two days and Google Maps. https://t.co/yLVF8yHsxV pic.twitter.com/26bsPXad6S