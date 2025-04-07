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紐西蘭砸1652億元強軍 鎖定飛彈、無人機與網路安全
一名持槍的紐西蘭士兵正在瞄準目標，此圖攝於2016年，有60名紐西蘭士兵參與了美國與南韓共同舉辦的軍事演習。（歐新社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕紐西蘭週一（7日）公布重大國防改革計畫，將大幅提高國防開支，投入數十億紐幣發展飛彈、無人機及網路安全等現代化軍力項目，以因應快速升溫的全球緊張局勢。
《法新社》報導，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，紐西蘭是時候「善盡其責」，承諾在未來十年內，將國防支出佔國內生產毛額（GDP）的占比，從目前的1%提升至超過2%。
他強調：「全球緊張局勢正迅速加劇，紐西蘭已在全球舞台上挺身而出，但我們目前的國防開支實在太低。」
這項總值約90億紐幣（約新台幣1652億元）的計畫，將優先投入「強化打擊能力」、長程無人機、網路安全以及邊境監控等領域。盧克森也指出，紐西蘭軍方將與區域內的關鍵盟友澳洲進行更緊密合作。
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紐西蘭是「五眼聯盟」（Five Eyes）情報分享網路的成員，該聯盟成員還包括美國、英國、加拿大和澳洲。然而，紐西蘭過去曾因對中國採取較為溫和立場而受到批評，被指將貿易關係置於部分盟友的安全擔憂之上。