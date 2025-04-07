美菲空軍「雷霆對抗」啟動 劍指南海加強嚇阻

美軍少將薛波德（右二）與菲律賓空軍司令科多瓦（中）率兩國官兵，於菲律賓「雷霆對抗」聯合軍演開幕式上揮手，背景為F-16戰機。（歐新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓與美國空軍週一（7日）正式展開名為「雷霆對抗」（Cope Thunder）的空中聯合演習，藉此強化雙方協同作戰能力與「戰略嚇阻」力量。菲國軍方表示，此次演習正值菲、中兩國在南海爭議海域的對峙情勢，持續數月升高之際。

《法新社》報導，菲律賓空軍司令科多瓦（Arthur Cordura）在演習啟動儀式上強調，「提升戰備狀態與增進聯合作戰效能」將是本次演習的核心目標。

自從菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）於2022年上任以來，美、菲軍事關係顯著深化，馬尼拉當局也更積極地反擊中國對南海的廣泛主權聲索，國際法庭先前已裁定北京的主張缺乏法律基礎。美、菲兩國預計將在4月下旬舉行規模更大的「肩並肩」（Balikatan）陸、海、空聯合軍演。

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在軍事合作升溫的背景下，美國國務院上週批准了延宕已久的對菲F-16戰機軍售案，不過馬尼拉方面表示，此案「仍在談判階段」。美國空軍少將薛波德（Christopher Sheppard）在週一的儀式上表示：「我們（美菲）聯盟的步伐正在加速。」

美軍F-16戰機於2025年4月7日參加在菲律賓邦板牙省舉行的「雷霆對抗」（Cope Thunder）美菲雙邊聯合軍演開幕儀式，進行空中演練。（歐新社）根據菲律賓空軍的說法，「雷霆對抗」演習將持續至4月18日，目標包括強化「不對稱作戰能力」、作戰協調以及戰略嚇阻。科多瓦補充道：「展望未來，我們期待能無縫銜接到『肩並肩』演習，持續挑戰我們（兩軍）協同作戰能力的極限。」

值得注意的是，「雷霆對抗」的大部分演習活動，與即將到來的「肩並肩」演習一樣，都將在菲律賓最靠近台灣的呂宋島（Luzon）北部地區進行。

中國軍機、軍艦上週環繞台灣進行模擬封鎖演練之際，菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）曾警告，若台灣遭受入侵，菲律賓將「無可避免地」被捲入。北京當局堅稱台灣是其領土一部分，並威脅不排除以武力控制。

儘管馬尼拉後來澄清，布勞納言論所指，主要是在台菲籍勞工的撤離計畫，但依據菲、美《加強國防合作協議》（EDCA），美軍獲准使用菲律賓境內的九個軍事基地。其中一個是位於卡加延省（Cagayan）聖安娜（Santa Ana）的海軍設施，距離台灣僅約400公里。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期訪問馬尼拉時曾表示，華府正「加倍投入」與這個群島國家的聯盟關係。他於3月28日指出：「嚇阻在世界各地都是必要的，尤其是在這個區域、在貴國，考量到來自中共的威脅。」

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