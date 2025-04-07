強化地面作戰能力 拉脫維亞向西班牙買42輛ASCOD步兵戰車

ASCOD步兵戰車獲得多國採用，未來將成為拉脫維亞地面部隊戰力一環。（彭博檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕歐洲諸國正持續強化防務肆應威脅，為波海三國之一、鄰近俄羅斯的拉脫維亞也不例外。根據外國軍聞網站報導，拉脫維亞國防部已與西班牙簽約，將斥資3.73億歐元（約新台幣135億元）採購42輛ASCOD步兵戰車，未來將成為機步營增進機動力與戰力的關鍵裝備。

根據外國軍聞網站Defense Blog於6日的報導，拉脫維亞國防部與通用動力聖塔芭芭拉公司（GDELS-Santa Bárbara Sistemas）簽約，採購42輛ASCOD步兵戰車，這家公司是西班牙的國防供應商，總金額約3.73億歐元。

據報導，這批新的裝甲車將供拉脫維亞地面部隊機步旅的營級單位操作，這份合約也包刮後續採購條款，若拉脫維亞未來有額外資金，後續可能再擴大採購規模，也可能在該國進行生產或組裝。

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拉脫維亞地面部隊機步旅仍採用上世紀60年代問世、從英國獲得的CVR（T）裝甲車，有汰舊換新的必要，因此，新的ASCOD使用更好的裝甲，以及30公厘機砲，每輛車可供3名車組人員與6名全副武裝官兵搭乘，為拉脫維亞部隊帶來更強的火力與防護力。

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