國防秘辛》大和號戰艦沉沒80周年 絕望的「天一特攻」竟是場誤會

1945年4月7日，世界最大戰艦的日本「大和號」，因倉促的特攻決定，被美軍航空部隊擊沉。（圖片擷取自海軍遺產司令部）〔記者劉宇捷／台北報導〕「大和號」戰艦不只是日本造船的精神象徵，也是當今許多科幻故事的題材原型。這艘創下「迄今最大戰艦」記錄的大和號，於80年前的今天（7日）倉促執行了「天一特攻」，並在百架美軍攻擊機輪番集火下，長眠於東海海底；然而，近年解密的資訊卻揭示，這場史稱「坊之岬海戰」的自殺行動，可能是出於日本海軍對天皇詢問的誤會。

在航空母艦制海的思維萌芽之前，「大艦巨砲」戰艦是一國海軍武力的象徵，戰艦越做越大艘，主砲口徑也越來越大。大和號戰艦全長263公尺、寬38.9公尺，具備3座三聯裝460公厘口徑主砲，滿載排水量超過72000噸，堪稱世界最大戰艦。相較之下，為日本當時對手的美國最大戰艦為愛荷華級，只採用406公厘口徑主砲，以及約58000噸的滿載排水量。

日本所屬戰艦「大和號」的構造圖。（圖片擷取自海軍遺產司令部）1945年4月1日，美軍登陸沖繩，日軍啟動了防衛沖繩及九州的「天一號作戰計畫」。4月7日，大和號受命率輕巡洋艦矢矧號，以及驅逐艦冬月號、磯諷號、雪風號等共11艘艦艇，組成「特攻隊」出航，由於油彈資源有限，因此其目標是直衝沖繩海灘並擱淺，以砲擊重創登陸的美軍船團，直到彈藥耗盡，倖存船員轉為陸上戰鬥隊支援地面部隊。

然而，根據日本《朝日新聞》去年8月發布的一份報告顯示，大和號最後的自殺任務被歸咎於「混淆了天皇的意圖」。該作戰任務突然在1945年4月4日啟動，當時裕仁天皇向一名海軍高層「詢問」可用的水面艦艇狀況，海軍隔日（5日）便倉促完成了特攻作戰計畫，這與過去普遍認為，天皇在當年3月29日提出問題的說法不同。

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日本大和號出擊前夕，參與任務企劃的第二艦隊軍官於艦上合影。（圖片擷取自日文版維基百科，舊日本帝國政府攝）由於自做出決議至大和號出擊實在太過急促，許多理應長期擬定的空中支援與資源規劃都不夠完善，倉促的特攻決策，也令許多艦隊官兵不滿。日本廣島縣大和博物館館長戶高一成指出，這場行動之所以如此突然，正反映出天皇一席話對海軍決策的重大影響。他表示，軍方官員過於在意「迎合天皇意志」及「維護海軍榮譽」，導致草率決策，也間接解釋了該行動最終執行不力的原因。

這項新發現來自前日本聯合艦隊參謀三上朔夫（生於1907年、卒於1996年）的回憶。1945年4月4日，他在鹿兒島出差時，接到另一名參謀上見茂德的來電，上見提到，當時海軍高層向天皇報告沖繩上空的航空作戰，天皇接著詢問了「海軍是否還有可用艦艇」？這句話讓軍方高層倍感壓力，上見因此表示：「專門任務必須盡快成形。」

儘管天皇很可能希望藉由海軍艦艇的部署，特別是巨艦大和號扭轉沖繩陸上戰鬥的劣勢，但卻沒有想到，這艘戰艦會被派去執行毫無希望的自殺任務。

1945年4月7日，世界最大戰艦「大和號」被美軍航空部隊集火沉沒。（圖片擷取自海軍遺產司令部）1945年4月7日，世界最大戰艦「大和號」被美軍航空部隊集火打沉，並引發大爆炸。（圖片擷取自海軍遺產司令部）眾所皆知的是，美軍汲取在雷伊泰灣獲得的作戰經驗，最終利用數百架飛機的炸彈與魚雷集火轟炸大和號左舷，使該艦於7日下午2點側傾翻覆爆炸，沈沒於九州南方北緯30度22分、東經128度4分的東海海域，全艦共計2498名官兵陣亡，僅276人獲救，這支特攻艦隊僅雪風號（後為中華民國丹陽軍艦）等4艘艦艇倖存，史稱「坊之岬海戰」。

從歷史角度檢視，雖然大和號「意外」參與必定失敗的任務，但反過來說，就算日本海軍高層當時未下令出擊，為日本精神象徵的大和號成功撐到了終戰，可能還是難逃落入美軍手中的命運，並投入1946年的「十字路」核爆試驗，就如同精神象徵前輩「長門號」一樣，最終於試驗後被鑿沉。圖為沉沒於海底的大和號203公厘副砲。（圖片擷取自吳市政府的YT影片）

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