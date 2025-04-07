2025年山火不間斷 陸航CH-47SD運輸直升機實施投水訓練

圖為去（2024）年於陸航「龍勤營區」展示的CH-47SD「契努克」重型運輸直升機。（本報資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕全球各地今（2025）年以來發生多起山林大火事件，從年初的美國南加州野火，到上（3）月發生在南韓慶尚南道的山火，再在反應出極端氣候變遷和火災預防的重要性。為此，我國陸航直升機隊往年都會實施空運投水訓練，藉以強化機組員面對大型火災事故時的支援能力，精進災防效能。

為強化救災能量，位於台南的陸軍飛行訓練指揮部，日前出動空運作戰隊的CH-47SD「契努克」（Chinook）運輸直升機，前往烏山頭水庫實施「森林滅火水袋吊掛」前置訓練。

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隸屬陸航飛訓部的CH-47SD重型運輸直升機，日前出動至台南烏山頭水庫展開例行性的投水訓練，提升災防能量。（取自軍聞社）

訓練期間，機上官兵以火災發生環境想定，運用機下工具進行水袋勾接、水袋吊掛滯空以及模擬火場投水等訓練，由南向北執行上述任務，並在任務完成後返回飛行航線；前艙飛行員、後艙機工長相互搭配，熟練地完成投水作業演練。

陸航的CH-47SD是我國於1998年向美購得的重型運輸機，最初採購9架、現存8架，並全數隸屬駐紮於台南的陸軍航特部飛訓部，是我國國慶空中機隊操演的常客。空運作戰隊表示，災害防救為每年的重要訓練項目，透過取水及投水操作，使演練人員確實掌握執行程序及要領；未來會持續投入各項訓練及整備，成為守護國人的堅實後盾。

南韓空軍的CH-47SD直升機上月底載著水袋支援慶尚南道山火防救。（南韓國防部聯合參謀本部官方Facebook）美軍今年1月出動支援南加州野火的消防版C-130運輸機。（美軍北方司令部官方Facebook）

全球各地今年以來已發生多起區域性火災，如年初的美國南加州大火，當時就由美軍北方司令部（NORTHCOM）緊急從各地調派8架C-130H/J型機支援滅火；南韓慶尚南道3月下旬的山火，也由南韓空軍出動CH-47SD在內的多架直升機汲水馳援。

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