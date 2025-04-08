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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

不只庫斯克！ 澤倫斯基證實烏軍在俄羅斯貝爾哥羅德一帶活動

2025/04/08 10:45

澤倫斯基7日在每日例行談話中首度透露，烏軍在俄羅斯貝爾哥羅德州活動，藉此保護烏克蘭的邊境城鎮。圖為烏軍砲兵。（路透）澤倫斯基7日在每日例行談話中首度透露，烏軍在俄羅斯貝爾哥羅德州活動，藉此保護烏克蘭的邊境城鎮。圖為烏軍砲兵。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭2024年夏季在俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）發動的地面軍事行動，烏軍至今仍在當地活動，尚未完全將部隊撤回烏克蘭，而烏克蘭總統澤倫斯基7日在每日例行談話中首度透露，烏軍在俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod region）活動，藉此保護烏克蘭的邊境城鎮。

烏軍跨境進攻庫斯克州至今已經8個多月，即使俄羅斯逐漸收復大部分失土，但烏軍仍在庫斯克州部分區域行動。澤倫斯基7日在每日例行談話提到，他收到烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）提交的一份前線報告，是關於烏軍在庫斯克及貝爾哥羅德的軍事存在。這也是澤倫斯基首度證實烏軍有在貝爾哥羅德活動。

澤倫斯基強調，烏軍繼續在敵人邊境地區積極行動，「這是絕對合理的作為，戰爭必須回到原點」，而烏軍的主要目標保持不變，那就是保護烏克蘭蘇梅州（Sumy）及哈爾科夫州（Kharkiv）免於被俄軍侵占。

澤倫斯基也提到，由於整個庫斯克方向的軍事行動成功，減輕了其他前線地區的壓力，特別是烏東的頓內茨克地區，這也是烏克蘭長期以來的軍事行動主軸「讓俄羅斯從烏東抽調兵力，減輕烏東前線壓力」。

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