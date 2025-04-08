陸軍586旅模擬遭敵方無人機攻擊 M60A3戰車防空疏散演練

國軍在去年12月為各式裝甲車裝設的「防護柵欄」曝光，軍方並稱此型「防護柵欄」採低成本、高效能設計，能有效提升裝備的抗擊能力。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕無人機在俄烏戰爭中造成雙方大量的裝甲車丶飛彈車戰損，裝甲部隊如何因應無人機的襲擊丶減少戰損已成各國軍隊重要的課題，陸軍裝甲586旅聯兵2營昨日在基地鑑測實施M60A3戰車戰備裝載，演練部隊模擬應急作戰階段，於時限內完成油料、彈藥整補，並因應無人機襲擾等狀況進行演練，透過實戰化過程，驗證官兵臨戰應變能力。



軍方人士今天指出，軍方已對各型戰甲車加裝防護罩丶防護柵欄進行試測，減少遭到敵方無人機攻時的戰損狀況，在另一方面，目前國造丶外購的各型攻擊型無人機也在積極演練及研測當中。

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586旅聯兵2營昨日在后里營區展開為期5天4夜基地鑑測，依想定執行應急作戰會議，以及糧秣、油料及彈藥等補給品提領、整補等，並因應戰況推演，進行防空火網配置疏散、對空警戒等項，確達國軍「以測驗訓」目標。 軍方表示，演練過程中，單位於獲令後下達裝載命令，指示各連隊於時限內完成戰備裝載，只見官兵依續完成105公厘戰車彈、機槍彈等各式彈藥補給，並模擬無人機襲擾實施防空疏散，依責任位置實施防空火網配置及對空警戒，展現平時勤訓成果。 戰支連彈藥補給士陳桂河中士對軍媒表示，所謂「兵馬未動，糧草先行」，此次鑑測除因應戰況推演，隨時掌握各項彈藥存量，也驗證部隊時限內完成大批彈藥動員的能量。火力連監偵排搜索士曾泰順下士則回憶進訓期間，全體人員戮力投入各項訓練，更於山上宿營數個夜晚，是軍旅的難忘經驗，但也更堅信在歷經扎實的基地訓練後，能與同袍順利完成此次鑑測。 陸軍裝甲586旅聯兵2營昨日基地鑑測實施M60A3戰車戰備裝載，演練部隊模擬應急作戰階段，並因應無人機襲擾等狀況進行演練。（圖：取自青年日報）

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