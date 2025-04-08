獨家》積極反制共艦威脅 海軍研發「半潛式自殺無人艇」

台船研發的無人船（USV）「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta，簡稱：魔鬼魚）」在3月25日亮相。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕共機共艦持續侵擾我國海空域，共艦在台灣週邊海域活動更已是常態性的部署，為了積極反制共艦威脅，海軍除了陸續部署國造雄風系列反艦飛彈丶接收美製岸置魚叉反艦飛彈，提高對共艦的擊殺率之外，也以科研案進行「半潛式自殺無人艇」等前瞻科技，目標鎖定大型共軍船艦。

中科院去年啟動代號「快奇專案」的科研案，研發裝載炸藥、可遠端導控遂行自殺攻擊的無人艇，期盼於今年底完成作戰測評。由於台船、中信、龍德等國內造船業者，也對無人艇的領域有著深厚興趣，為使攻擊型無人艇擁有最佳規格，中科院日前發布邀商公告，邀請具有同類型產品的廠商，今年6月在宜蘭蘇澳外海與「快奇」艇一同進行測試，待日後軍種提出採購需求時，這些測試收穫，就會成為裝備規格最佳化的重要依據。

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台船丶中信丶龍德等國內廠商打造的無人艇已陸續公開，目前都是以水面型無人艇為主，據指出，海軍計畫打造的則是「半潛式自殺無人艇」，船體大部分是在水面以下，減少遭到敵艦發現丶鎖定的機率，快速機動方式突破共艦防護火力，並以無人艇上裝載的大量炸藥癱瘓丶擊毀共艦。

軍方人士表示，三軍司令部配合國防部及國科會 113 年前瞻科技會議的指示，也投入經費及心力進行前瞻科技研究，各軍種都己具體的科研計畫，海軍是將「半潛式自殺無人艇」列為重點，另外也為海軍陸戰隊因應未來作戰環境需要，進行「地面戰鬥載具系統—陸上無人載具偵察模組丶攻擊模組」等案的研製。

國防部今年將公開展示攻擊型無人機和自殺無人艇研發成果。圖為一艘國造無人艇在宜蘭近海停泊、活動。（李忠衛授權提供）

中信造船去年6月展出一艘「通用型測試載台」無人船。（資料照，記者李惠洲攝）

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