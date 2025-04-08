AC-130J砲艇機+「黑箭」巡弋飛彈 「幽靈騎士」配備武器多樣化

「黑箭」巡弋飛彈是裝載在AC-130J砲艇機後部艙門的發射管（Ramp Launch Tube，RLT），「黑箭」在脫離發射管時，會先開啟尾部的「X」型小型彈翼，隨後展開折疊彈翼並加速飛往目標。圖：取自Leidos公司網站。

〔記者羅添斌／台北報導〕有著「幽靈騎士」（Ghostrider）稱號的AC-130J空中砲艇機，除了配備威力強大的機砲之外，各型加裝的武器系統一一出爐，最新進行測試的則是搭配美國萊多斯（Leidos）公司研發的「黑箭」（Black Arrow）小型巡弋飛彈（SCM），「黑箭」兼具低成本與模組化設計優勢，可望大幅提升距外打擊任務彈性。

AC-130J空中砲艇機是由C-130運輸機改裝而來，成為具有密接支援及對地攻擊能力的重型對地攻擊機，可在機鼻下方及側艙配備重型機砲，此外，也有相當長的期間在機上配備105公厘榴砲。

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去年4月底美國與菲律賓在「肩並肩 24」（Balikatan 24）聯合軍演期間，美菲以AC-130J空中砲艇機，以機砲對模擬中國漁船的目標進行射擊，此外，AC-130J空中砲艇機也曾規劃裝上添加小型巡弋飛彈丶精確導彈炸彈等武器系統，以進行遠距離打擊能力。

AC-130J砲艇機後部艙門載有發射管，可發射「黑箭」巡弋飛彈。圖：取自Leidos公司網站。

軍聞網站「The War Zone」5日引據萊多斯公司於3月底公布的影片，報導「黑箭」自去年11月起，與AC-130J砲艇機搭配展開測試，「黑箭」是裝載在AC-130J砲艇機後部艙門的發射管（Ramp Launch Tube，RLT），在脫離發射管之際，會先開啟尾部的「X」型小型彈翼，隨後展開折疊彈翼並加速飛往目標。

萊多斯公司指出，測試結果顯示，「黑箭」除具備可靠飛行穩定性，也能整合戰鬥管理系統（BMS）並接收訊號，提升飛行路徑與終端導引精確性。

「The War Zone」報導指出，美軍特戰司令部（SOCOM）、美國空軍特戰指揮部（AFSOC）曾與萊多斯公司簽署「合作研究與開發協議」，尋求開發可快速量產的小型巡弋飛彈，而最新發佈測試計畫的「黑箭」武器系統，定位是一種低成本的「彈性任務投放平臺」，全重約200磅（約90公斤），最大航程可達740公里，並可搭載高爆彈頭或不同酬載，執行動能或「非動能式」（non-kinetic）作戰任務，並保留後續升級空間。

「黑箭」（Black Arrow）小型巡弋飛彈（SCM），兼具低成本與模組化設計優勢，可望大幅提升距外打擊任務彈性。圖：取自Leidos公司網站影片。

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