水下諜影！ 俄感測器現蹤英國海域 疑鎖定核子潛艦

英國先鋒級核潛艦「警惕號」（HMS Vigilant） 停靠蘇格蘭海軍基地。報導指俄羅斯感測器近期疑似鎖定此類潛艦進行監控，引發國安疑慮。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國媒體披露，英國軍方近日在其周邊海域發現並回收多個被沖上岸的俄羅斯感測器，這些裝置疑似用於監視英國核潛艦，已對國家安全構成潛在威脅，此事先前未曾公開。

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）指稱，莫斯科意圖蒐集皇家海軍四艘先鋒級（Vanguard-class）核潛艦的情報。這些潛艦搭載核飛彈，是英國「持續性水下核威懾」的核心力量，確保任何時刻至少有一艘在海上執行秘密巡邏任務。報導並提及，俄羅斯擁有一支專業的水下作戰與間諜潛艦艦隊，其在海底作戰與情報蒐集方面的能力，據信可能超越英國及其北約盟國。

請繼續往下閱讀...

自烏克蘭戰爭爆發後，莫斯科方面明顯加強了對西方水下關鍵基礎設施的監視與潛在破壞活動，涵蓋網路纜線、能源管線及軍事通訊線路。值得注意的是，過去15個月內，僅波羅的海地區就至少有11條海底網路纜線受損，部分損害被認為是船隻故意在海床拖曳錨具所致。一位防務內部人士便指出：「持續拖曳需要保持引擎全開，這暗示了是刻意行為。」

為反制此類水下威脅，英國領導的聯合遠征軍 （JEF） 已啟動名為「北歐守望者」（Nordic Warden）的反應系統，該系統利用人工智慧 （AI） 追蹤俄羅斯「影子艦隊」的動向。去年12月，當愛沙尼亞與芬蘭之間的一條海底纜線受損時，此系統即被觸發。

一位資深的英國軍方高層形容當前情勢：「大西洋無疑正悄然上演一場戰爭。這場自冷戰結束後持續的貓捉老鼠遊戲，如今正再度升溫，我們正目睹規模驚人的俄羅斯活動。」

俄羅斯的間諜船「琥珀號」（Yantar）去年靠近英國海岸時便曾引發關注，其水下研究計畫主要由神秘的深海研究總局（Gugi）負責。一位英國高層消息人士形容這場水下競賽：「有點像太空爭霸，充滿秘密和詭計，難以釐清真相，但已有足夠跡象顯示問題存在。」

面對日益嚴峻的水下威脅，英國正調整策略。一位高階官員表示，英國將採取更「強而有力」的姿態因應。英國國防部發言人也強調，將與北約及JEF盟友緊密合作，「運用AI等新技術，協調巡邏行動，確保俄羅斯船艦與飛機無法在英國或北約領域附近秘密活動。」發言人最後重申，英國的核威懾力量將如同過去56年一般，持續在全球海域中不被偵測地巡邏。

疑似在波羅的海造成海底電纜損壞的俄羅斯油輪「鷹 S 號」（Eagle S）。（圖：芬蘭邊防衛隊）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法