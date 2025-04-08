準備接收F-16 BLK70戰機 立委到台東7聯隊考察聽簡報

我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，3月底舉行交機出廠典禮。洛馬公司人員也與我國首架F-16 BLK70戰機合影。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購的F-16 Block 70戰機，首架機已於3月底在美國機出廠交機，未來在運交台灣後，將會部署在台東空軍7聯隊，而因應新戰機所採購的聯合直攻彈藥（JDAM）、AGM-88、AGM-84H「魚叉」、AGM-154C（JSOW）等飛彈，部分已陸續抵台到位，至於MS-110偵照莢艙則目標可望在今年全數準時接收。

為了解空軍7聯隊接收F-16 Block 70戰機及各型新式彈藥的準備狀況，立法院外交及國防委員會7日前往空軍志航基地考察，感謝官兵24小時堅守崗位，守護國家安全；考察團也前往臺北榮民總醫院臺東分院、石川部落聚會所，了解偏鄉醫療服務量能、傾聽地方民意。

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此次考察由召集委員黃仁率團，偕同立法委員盧縣一、林倩綺及臺東縣議會議長吳秀華，在國防部常務次長楊基榮中將、空軍司令部參謀長李慶然中將陪同下，前往空軍第7戰術戰鬥機聯隊駐地志航基地。

考察團感謝空軍第7戰術戰鬥機聯隊捍衛東部空域辛勞，並肯定飛行官24小時堅守崗位，守護國家安全，同時強調，外交及國防委員會未來會以實際行動，持續支持國軍建軍備戰工作。

此外，考察團並赴石川部落聚會所，與當地居民代表舉行座談，由國防部資源規劃司業管報告《軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法》修法進度說明，進行雙向溝通，同時傾聽地方民意；國防部表示會將民眾意見納入執行規劃參考，使戰訓、民生得以兼顧。

立法院外交及國防委員會至臺東地區考察。（圖：青年日報丶軍聞社提供）

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