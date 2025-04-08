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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

唯一可攜3萬磅鑽地彈 美軍證實B-2匿蹤轟炸機空襲葉門叛軍

2025/04/08 12:45

B-2是唯一能夠攜帶重達3萬磅「巨型鑽地彈」（GBU-57）的美軍匿蹤戰機，可用來攻擊葉門叛軍地下設施。（路透）B-2是唯一能夠攜帶重達3萬磅「巨型鑽地彈」（GBU-57）的美軍匿蹤戰機，可用來攻擊葉門叛軍地下設施。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上月下令空襲葉門叛軍「青年運動」，有美國官員證實，這次空襲葉門行動中，有出動B-2「幽靈」匿蹤轟炸機執行任務。

軍聞網站「The War Zone」報導有匿名官員透露，美軍出動B-2「幽靈」匿蹤轟炸機空襲葉門叛軍，不過並未透露B-2的部署數量、空襲頻率和時間。上月衛星照片顯示，美軍向印度洋狄耶戈加西亞島的英美軍事基地部署B-2「幽靈」匿蹤轟炸機等機群，至少有6架B-2和6架KC-135加油機。

B-2是唯一能夠攜帶重達3萬磅「巨型鑽地彈」（GBU-57）的美軍匿蹤戰機，而「青年運動」擁有龐大的地下設施網絡，可能需要使用「巨型鑽地彈」來打擊這些設施，每架 B-2可以攜帶2枚這種炸彈。

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