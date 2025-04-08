續航10小時、千里追擊！南韓國產自殺無人機規格曝光

南韓去年採購部署240套波蘭製「戰友」（Warmate）小型攻擊自殺無人機。（取自WB Group官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為降低對外國軍備的依賴，並反制來自北韓日益增長的無人機威脅，南韓已啟動國產中程遊蕩彈藥（亦稱自殺式無人機）平台的研發計畫。此舉被視為強化其自主國防能力的重要一步。

軍聞網站《Defence Blog》報導，根據南韓國防採購計畫管理局（ DAPA）與國防發展局（ADD）的資訊，這項名為「具備低軌道衛星數據鏈之中程遊蕩彈藥開發」的新計畫，將持續至2026年9月，預算規模約達5000億韓元（約折合112.2億新台幣）。

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這款研發中的系統，在任務角色上類似於南韓去年採購部署的240套波蘭製「戰友」（Warmate）遊蕩彈藥。然而，新的國產平台預計將整合更先進的功能，包括自動目標識別（ATR）能力、透過低軌道衛星（LEO）數據鏈進行通訊，以及配備一系列模組化彈頭。

這款被俗稱為「神風無人機」的遊蕩彈藥，將能夠藉由衛星通訊進行超視距作戰。其標準配備將搭載超過20公斤的複合彈頭，另有惰性彈頭與穿透型彈頭等不同選項，並可從多管發射器發射。

國防採購計畫管理局一位官員向當地媒體坦言，南韓在某些無人機技術領域的發展，確實落後於北韓。他強調：「雖然引進外國平台暫時強化了我方的情監偵（ISR）與打擊能力，但本土化的大規模生產，對於維持長期戰略優勢至關重要。」

根據計畫公布的性能規格，這款新型無人機的最大起飛重量將低於150公斤，滯空時間超過10小時，最大航程超過1000公里，飛行高度可達5公里以上。該平台將採用混合動力引擎與螺旋槳推進，翼展與機身長度約為2公尺，飛行速度預計維持在每小時200公里以下。

此研發計畫目標是建立一套完整的整合式作戰系統，涵蓋無人機本體、數據鏈系統、彈頭整合、發射載具、地面控制站以及通訊架構，同時也包含用於認證的系統級軟體整合實驗室（SIL）

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