銅斑蛇-M問世！Anduril賦予水下無人載具「類魚雷」打擊能力

銅斑蛇-M （Copperhead-M） 是首款專為自主系統搭載而設計的類魚雷打擊能力載具。（圖取自Anduril官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕國國防科技新創公司Anduril近日宣布，推出名為「銅斑蛇」（Copperhead） 的全新高速、軟體定義自主水下無人載具 （Autonomous Underwater Vehicle, AUV）系列。此系列的一大特點是專為由其他水下、水面或空中自主系統進行投放部署而設計，旨在滿足現代海戰對大規模、可快速部署且具成本效益的水下自主作戰能力的需求。

美國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，Anduril指出，未來海戰的勝利將仰賴大規模的自主化水下、水面及空中載具艦隊，以提供先進的態勢感知能力，並透過大規模海上效應壓制對手。該公司認為，「銅斑蛇」系列結合其現有的Dive-LD與Dive-XL等大型AUV，能構建全面性的智慧化海上作戰能力，使操作員能以遠低於傳統方案的成本，快速因應水下戰場的威脅。

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該公司批評，儘管空、海、水下領域的自主載具發展迅速，但關鍵的水下打擊武器如魚雷，其生產規模仍顯不足，設計概念也大多停留在冷戰時期。現有系統不僅造價高昂、生產緩慢，且與核潛艦、大型水面作戰艦艇等傳統平台高度綁定。美軍及其盟友亟需更多能與日益擴大的水下、水面及空中自主艦隊整合，並能快速部署的水下系統。「銅斑蛇」系列正是為滿足此需求而生。

「銅斑蛇」系列目前包含兩款主要型號：Copperhead-100與Copperhead-500，提供不同的尺寸、酬載能力與航程選項，可滿足商業及國防任務需求。值得注意的是，該系列還包含一款彈藥衍生型「銅斑蛇-M」（Copperhead-M），旨在賦予自主載具經濟實惠且可大量生產的類魚雷打擊能力。

Anduril說明，「銅斑蛇-M」能強化海軍作戰效能，讓指揮官可派遣成本較低的自主載具執行高風險任務，更精準有效地打擊海上威脅，同時保護高價值平台與人員安全。例如，一艘Anduril的Dive-XL大型AUV，便可攜帶數十枚較小的Copperhead-100M或多枚較大的Copperhead-500M，依需求隨時遞送水下打擊火力，癱瘓或摧毀敵方目標。這使得由Dive-XL等載具組成的自主艦隊，能以前所未有的自主海上力量控制廣大海域。

除了軍事應用，非武裝型的Copperhead-100與Copperhead-500亦可用於快速反應的商業任務，如搜救、關鍵基礎設施水下檢查及環境監測等。其航行速度可超過30節，並可依任務需求搭載主/被動聲納、磁力儀、側掃聲納或化學物質探測器等各式酬載。

Anduril強調，「銅斑蛇」的加入，是其建構一個能跨領域協同作戰的智慧化、自主化海上系統家族的重要一步。透過整合水下、水面及空中的自主能力，Anduril的目標是賦予操作員全面掌控戰場空間的能力，確保在任何海洋環境下都能維持作戰優勢。

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