【影】日陸、海自編成「海上輸送群」強化離島運補

〔記者陳治程／綜合報導〕為強化日本境內機動運輸能量，日本陸上自衛隊（JGSDF）日前宣布成立「海上輸送群」，並在廣島縣內的海自吳基地舉行單位編成暨授旗儀式，未來可望強化西南離島的跨區機動運輸、補給和防禦能力，有效嚇阻區域潛在威脅。

日本《NHK》6日報導，「海上輸送群」為陸自、海自的聯合部隊，但由於主要勤務多是運輸陸自裝備，因此，船舶實務的操作人員多半會由陸自官兵來擔任；另據日本防衛省規劃，該群將在後（2027）財年底編納小型運輸船、高速艇等共10艘，以利停靠淺水港和沙灘執行運補任務，而除了吳基地外，鄰近神戶市的阪神基地也將是該輸送群的另一大駐地。

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由日本陸自、海自共同編組的「海上輸送群」，本月6日在廣島海自吳基地舉行編成暨授旗儀式。（日本陸上自衛隊官方Facebook）

當日親赴吳基地主持授旗儀式的日本防衛大臣中谷元表示，「海上輸送群」的成立是新時代聯合作戰的象徵、深具歷史意義，他不只勉勵擔負重任的自衛隊員，更期許這支生力軍能強化日本自衛隊的機動部署能力，並成為美日聯合防衛作戰的表率。

綜合公開資訊，「海上輸送群」是直隸於防衛大臣，具百人編制規模的作戰單位，由海自、陸自官兵共同編組而成。該部隊主責日本本土、沖繩本島的快速海運工作，並承擔宮古島、石垣島等離島部隊補給、運輸與移防任務，以強化西南島嶼防衛戰力，增強應對台海與區域潛在衝突所需嚇阻能量。

2024年10月29日正式下水、今年3月下旬服役的日本自衛隊運輸艦「日本晴號」（LCU-4151）。（日本陸上自衛隊官方Facebook）時隔一個月後，自衛隊海上輸送群二號運輸艦「陽光號」（LCU-4101）於2024年11月28日跟進下水。（日本陸上自衛隊官方Facebook）

截至目前為止，「海上輸送群」已編有去（2024）年10月底下水的2400噸級運輸艦「日本晴號」（LCU-4151）、11月底下水的3500噸級運輸艦「陽光號」（LSV-4101）兩艘，並計畫在2027年財年籌編2艘3500噸級、4艘2400噸級運輸艦，以及4艘小型機動舟艇共10艘艦艇，提升操作彈性的同時，也滿足未來的兵力投射需求。

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