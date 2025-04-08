中國經濟崩壞丶高官貪腐 國安局：高失業率加劇年輕人「躺平」心態

中國2024肅貪情形。（資料來源：國安局業務報告）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國對各國發動關稅攻勢，中國被美國課徵34%的對等關稅後，揚言對美國商品課徵同等關稅反制，川普則稱若是中國不撤銷對美國的報復性關稅，9日開始對中國加徵 50% 的額外關稅，中方所要求的會談也將全面終止。國安局則在最新的報告中分析指出，中國面臨經濟下滑丶高官貪腐及民眾抗爭等多重壓力，青年高失業率迄未緩解，加劇「躺平」、「遁世」等消極悲觀心態。

立院外交國防委員會週三（9日）國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。國安局報告已先行送至立法院，報告中對中國經濟情勢提出多層面的分析。

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國安局報告指出，世界銀行（WB）、國際貨幣基金（IMF）等國際機構，評估中共經濟存在產能過剩、通貨緊縮、消費與投資動能不足，加上外資撤離（2024 年外資直接投資淨額 45 億美元，為 1998 年來新低） 等問題，今年經濟成長率將下調為 4.0％至 4.6％ 之間，低於中共5％經濟成長目標。

國安局說，中共經濟持續不振，遭欠薪、減薪族群由農民工擴及公務員、醫護人員、金融業等，去 （2024）年爆發逾 3,000 起民眾陳抗事件中，超過 75％與民眾經濟權益受損有關，涉及的省市由南向北擴散；另青年高失業率迄未緩解，加劇「躺平」、「遁世」等消極悲觀心態，並透過 「夜騎開封行動」、萬聖節裝扮諷刺時事，尋求情緒宣洩，增添中共經社問題連動風險。 此外，經濟長期疲軟亦衝擊地方財政收入，加重償債負擔；地方政府則藉跨省拘捕民營企業家、查封或凍結外地企業資產等「異地執法」方式籌措財源，增加民企對中共治理不信任感，並影響投資意願。

在查處官員貪腐方面，國安局報告指出，中共去年查處近 89 萬名官員，其中包括 73 名省部級以上領導幹部，規模達習近平主政 以來之最；然習擴大反腐，更加深官員「不作為」、「形式主義」等治理問題，弱化施政效能。

國際機構對中國2025年經濟預測。（資料來源：國安局業務報告）

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