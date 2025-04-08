作戰艦汰舊比換新快 澳海軍面臨「直升機比船多」窘境

澳洲皇家海軍的MH-60R直升機吊掛澳洲國旗，是該國重要的反潛戰力。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕澳洲皇家海軍因應當前局勢，正進行大規模艦艇更新作業，不過，外國軍聞網站報導，澳洲皇家海軍現擁有23架MH-60R反潛直升機，並將再購入13架，卻僅有10艘可起降直升機的水面作戰艦，在新的艦艇服役前，澳洲作戰艦艇數量不足的問題令人擔憂。

外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）7日報導，澳洲皇家海軍現有23架（另有1架墜毀）塞考斯基（Sikorsky）生產的MH-60R直升機，是在2011年下訂、2013年至2016年獲得的反潛利器，澳洲也是第一個獲得該機種的美國以外國家。隨後，澳洲政府在2022年再度採購13架，預計明年第二季起交付，2032年達到全作戰能力（FOC）。

不過，澳洲皇家海軍面臨到一個問題，即使其擁有數量龐大的直升機，可以搭載直升機的軍艦卻不足，現只有10艘水面作戰艦具備這項能力，分別為3艘霍巴特級神盾驅逐艦、7艘紐澳軍團級巡防艦，且後者明年將退役1艘，導致可搭載直升機的艦艇總數下修至個位數。

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澳洲皇家海軍霍巴特級（Hobart-class）神盾驅逐艦首艦「霍巴特號」。（歐新社檔案照）澳洲國防軍答覆媒體提問時指出，直升機的數量不是問題，因為36架直升機仍有戰訓與維保週期，可能在艦艇上部署，或者在信天翁基地（HMAS Albatross）進行維護，且不僅可供作戰艦搭載，兩棲艦艇也可搭載2架以上。

澳洲皇家海軍未來的水面作戰艦數量將達26艘，除了保留3艘現役的霍巴特級神盾驅逐艦、6艘現代化的紐澳軍團級巡防艦，還有6艘同樣搭載神盾戰鬥系統的亨特級巡防艦、11艘屬於二級艦的通用型巡防艦。不過，亨特級、通用型巡防艦最快要等到2029年才會服役，代表澳洲還得熬過3到4年的過渡期。

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