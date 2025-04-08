疑共軍六代匿蹤戰機 殲-36超清晰飛行近照首度曝光

疑似共軍第六代隱形戰鬥機殲-36最清晰的特寫飛行影片曝光。（圖擷自X）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕疑似共軍第六代隱形戰鬥機殲-36最清晰的特寫飛行影片曝光，在降落時被路上司機給拍攝到。

據軍聞網站「The War Zone」報導，繼去年底與上月兩度曝光後，近日又出現疑似共軍第六代隱形戰鬥機殲-36的最新影像；在成都一條主幹道上，神秘飛機突然轟鳴而至，低空橫越馬路上空，起落架放下，準備降落。

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路上司機拍攝下這段影片，提供了迄今為止對殲-36的最佳特寫視角，駕駛艙明顯沿前機身頂部模具線呈流線型，採用無尾三角翼布局，同時3架發動機排氣口清晰可見。這次超低空飛行剛好有參照物，對此路燈等參照物，機長約達22公尺。

殲-36被定位於戰鬥轟炸機，去年底首度在成都上空亮相。今年3月再次被捕捉到試飛，外界關注殲-36是否會在今年正式宣布。

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