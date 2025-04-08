英美合作極音速引擎測試成功 英國防邁向新里程碑

英國目標在2030年前部署極音速巡弋飛彈 （示意圖），其核心引擎技術與美國合作取得突破。（圖：英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部近日宣布，在與美國的密切合作下，極音速武器研發取得重大進展。雙方成功完成了一項為期六週、針對未來英國高超音速巡弋飛彈設計的吸氣式引擎概念的大規模靜態點火測試，為英國在2030年前展示極音速武器原型立下重要里程碑。

《英國國防雜誌》（UK Defence Journal）報導，這項由英國國防科技實驗室 （Dstl） 與美國空軍研究實驗室 （AFRL） 主導的測試，在位於美國維吉尼亞州的NASA蘭利研究中心 （Langley Research Centre） 進行，總計完成了233次引擎靜態點火運轉，測試結果成功驗證了該推進系統在從超音速至極音速的完整飛行速度範圍內的性能表現。

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英國國防部指出，這款引擎是英國「極音速團隊 」 （Team Hypersonics UK） 計畫的核心組件。相較於傳統的火箭推進系統，這種先進的吸氣式高超音速技術，有望在武器的射程、反應速度及在複雜對抗環境下的生存能力方面，帶來「轉型性」的巨大躍升，從而大幅提升作戰範圍與嚇阻效能。

英國國防大臣希利 （John Healey） 對此進展表示肯定，他強調在當前更趨危險的世界局勢下，持續創新、領先對手，並為軍隊裝備未來科技至關重要。希利也特別指出與美國緊密合作的價值，稱這次極音速研究的里程碑是「英美攜手強化軍力、鞏固嚇阻力的另一關鍵領域」。

Dstl執行長霍林斯黑德 （Paul Hollinshead） 則形容這次成功是「英國國防能力的關鍵進展」，同時也「鞏固了英國在「澳英美三方安全夥伴關係」 （AUKUS） 極音速武器發展合作中的地位」。

英國發展極音速武器的雄心，與其在AUKUS安全夥伴關係框架下的承諾相符。AUKUS協議中包含一個專注於極音速與反制極音速系統等先進能力的合作支柱。此項最新進展也呼應了英國政府近年加大尖端國防科技投入的趨勢。英國首相施凱爾 （Keir Starmer） 今年稍早便宣布了自冷戰以來最大規模的國防預算持續增長計畫，明確將資金投入下一代防空系統、定向能量武器及極音速技術等領域。

英國國防部表示，目前研究團隊正對此次測試收集到的大量數據進行詳細分析，以進一步優化引擎設計與性能參數，為未來將此推進系統整合至完整的飛彈載具奠定基礎。

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