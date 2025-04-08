【影】你看過嗎？ 美、澳聯手研究無人船用拖曳聲納反潛

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕軍用無人載具發展迅速，在美國海軍研究辦公室的資助下，軍工業者Saildrone、泰雷茲（Thales）澳洲公司攜手合作，將拖曳式陣列聲納與無人船進行整合，可以有效探測、分類水面與水下威脅，開創反潛作戰的新局面。

綜合外媒Defense News報導，泰雷茲與Saildrone將無人水面艦艇與拖曳式陣列聲納整合，前者提供BlueSentry聲納，裝設於後者的Saildrone Surveyor無人船之上，且幾乎不間斷地航行26天，正常營運時間達測試期間的96％。Saildrone透過聲明表示，這艘無人艇藉由風力推進，噪音趨近於零，也提高了聲納系統探測能力。

雖然這項研究成果的實際運用，尚待繼續觀察，但Defense News報導稱，這可為澳、美、英AUKUS三邊合作夥伴關係的「海軍互通性」鋪路，確保三國軍隊具備先進的互通能力。Saildrone、泰雷茲（Thales）澳洲公司攜手合作，將拖曳式陣列聲納與無人船進行整合。（取自泰雷茲網站）

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