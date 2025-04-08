英威爾斯親王號航艦新成員 無人機運輸中隊將首度隨艦部署印太

英國皇家海軍第700X航空中隊，本次將與首度登上威爾斯親王號航艦的9架T-150無人機，擔負輕型物件的空中運輸任務。（英國皇家海軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍（Royal Navy）的「威爾斯親王號」航艦（R09）打擊群近期將訪問印太，這也是該國時隔4年，再度派遣部隊執行遠洋部署；屆時，除了艦載直升機、F-35B戰機，還會有一批新成員首度登艦前來，擔負部分的空運任務，它們就是去（2024）年才服役的T-150無人機。

英國皇家海軍7日宣布，本（4）月將展開印太部署的威爾斯親王號航艦打擊群，將部署9架「T-150」四軸八葉旋翼無人機（octo-copters），以分擔有人直升機運輸任務的負荷，這也是該軍種首度將無人機部隊帶進任務編組；屆時，這批新成員將在任務期間協助運送食物、包裹和工程零件等輕重量的小型物件。

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英國Malloy航太研發的T-150無人機，現也同時是美軍陸戰隊配賦後勤營的空運任務測試機種。（英國皇家海軍官網）

在無人機飛操手方面，這項工作將由皇家海軍第「700X」航空中隊的12名官兵來執行、並從打擊群中的3艘艦艇試行任務；該中隊無人機飛行指揮官帕菲特少校（Matt Parfitt）引用統計數據指出，航艦打擊群一趟任務有95%的物資重量不到50公斤，這也成為無人機切入運輸任務支援的機會。

英國皇家海軍去年8月才接收的T-150無人機，是由英國Malloy航太（Malloy Aeronautics）研發，單機最大酬載68公斤，另視實際酬載不同，可航行8至45公里距離、可續航20至40分鐘，最大時速大於每小時60英里（約時速96.5公里），可勝任輕量的後勤運輸。值得一提的是，該機也是美軍陸戰隊配賦後勤營的測試機種，並已投入多場實戰演訓。

皇家海軍去年8月才接收的T-150無人機最大酬載68公斤，操作時搭配一名飛操手和一名指揮單元監控手，而本次隨航艦打擊群出訪印太，將是該機在海上執勤的處女秀。（英國皇家海軍官網）

英國皇家海軍新聞稿寫道，T-150無人機基本編制2人，一名飛操手和一名指揮單元監控手，可自主飛行、或手動飛行將貨物運送到指定地點；帕菲特強調，該機過去只在陸地上操作過，這次則是首度海上部署，對於部隊官兵而言，也是一次全新環境的挑戰。

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