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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

鄰近台灣！沖繩部署美軍MQ-4C無人機 強化美日情蒐

2025/04/08 16:53

MQ-4C「海神」（Triton）無人偵察機。（路透）MQ-4C「海神」（Triton）無人偵察機。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本防衛大臣中谷元今（8）日宣布，美軍將在日本沖繩（Okinawa）地區部署MQ-4C「海神」（Triton）長程偵察無人機，此舉被視為強化美日同盟在鄰近台灣區域的情報蒐集能力。

《法新社》報導，中谷元指出，近年來北京加強對台灣施壓，並舉行被分析人士視為可能侵台前奏的軍事演習。他對記者表示：「我國周邊的安全環境日益嚴峻。」因此，數架「海神」無人機將在未來數週內進駐沖繩本島的美軍嘉手納空軍基地，「旨在強化日本周邊的情報蒐集、監視和偵察（ISR）活動」。

目前約有5萬4千名美軍人員駐紮在日本各地，其中大部分部署在沖繩。據日本《讀賣新聞》報導，過去一年，日本自衛隊為攔截據信來自中國的無人機，緊急升空達30次，遠高於2023財政年度的9次及2021財政年度的4次，顯示區域內的無人機活動顯著增加。

MQ-4C「海神」無人機由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）生產，是一款「高空長航時」（HALE）飛行器，能在空中連續運作超過24小時，偵察範圍廣達7400海里（約13700公里）。除了美軍的部署，日本自衛隊本身也擁有高空無人機，並正計畫另外採購包括攻擊型在內的小型無人機，作為其全面提升國防能力的一部分。

報導同時提到，美國總統川普持續施壓以歐洲國家為主的北約（NATO）盟國增加軍事開支。與此同時，川普也希望亞太盟友強化自身軍力，以協助對抗中國並遏制北韓。

正於週二展開訪日行程的北約秘書長呂特（Mark Rutte），也對北京的軍力擴張表達關切，稱其規模「令人震驚」。呂特週一接受《日本時報》（Japan Times）訪問時表示：「我們對中國不能天真。其軍隊的建設、國防工業與能力的投資，規模驚人。」

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